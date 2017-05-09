Серебро чемпионата России по силовому экстриму завоевал белгородец Андрей Нерубенко

22:01

9 мая в спортивной зоне парка Победы прошёл Чемпионат России по силовому экстриму, посвящённый 72 годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Соревнования организовали легкоатлетический клуб «ЭРА» и управление физической культуры и спорта администрации Белгорода. Спортсмены клуба специализируются на атлетическом многоборье.

На спортивный праздник съехались атлеты со всей России. Сложнейшие упражнения выполняли 7 тяжеловесов из Москвы, Воронежа, Саратова, Белгорода и других городов. Турнир проходил в 4 этапа: «верхняя эстафета», становая тяга, «эстафета с переносом», «погрузочная эстафета». Лучшие спортсмены определились по сумме баллов за все пройденные испытания.

Впервые международная федерация силового экстрима разрешила провести мероприятие именно в Белгороде. Мы вышли на достойный уровень в этом виде спорта, поэтому привезли силовой экстрим к нам в город. Ярослав Крупнов президент КАМ «ЭРА», главный судья соревнований

Тройку лидеров замкнул московский боец – Егор Макаров, серебро – у белгородского спортсмена Андрея Нерубенко. Титул чемпиона России по силовому экстриму получил столичный атлет Сергей Белоусов.

У каждого спортсмена за плечами большой опыт и трудоёмкая работа над собой. 37-летний белгородский спортсмен – рекордсмен страны и мира, неоднократный победитель турниров в Белгороде, мастер спорта по пауэрлифтингу и жиму штанги лёжа.

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