Семь позиций «сдала» белгородская сборная на Всероссийском фестивале ГТО для школьников

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В этом году с III Летнего фестиваля ВФСК ГТО белгородцы в регион привезли восьмое место, хотя в прошлом году были первыми.

III Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся образовательных организаций проходил с 18 октября по 7 ноября в Крыму на базе международного детского центра «Артек». Участвовали в соревнованиях более 680 школьников из всех 85 субъектов России.

Белгородскую область на фестивале представляли восемь спортсменов: Вероника Матвейченко, Елизавета Рязанцева, Максим Рощупкин, Владимир Арсёнов, Алина Селезнёва, София Якунина, Дмитрий Губайдуллин и Вадим Васильев. Это победители регионального этапа соревнований. Четверо из них занимаются полиатлоном (базовый вид комплекса ГТО), остальные – плаванием и спортивной гимнастикой. Спортсмены представляли две ступени комплекса ГТО: третью – 11-12 лет и четвёртую – 13-15 лет.

Почему мы проводили несколько этапов отбора? У нас есть огромное количество детей, которые умеют хорошо подтягиваться, хорошо бегают, хорошо плавают, хорошо стреляют, но ГТО – это комплекс. Непосредственно каждому спортсмену нужно уметь делать все эти виды вместе и на достаточно хорошем уровне, потому что планка в Белгородской области для отбора на этот фестиваль очень высокая. Александр Малыгин

руководитель муниципального центра тестирования ГТО, тренер сборной Белгородской области, заместитель директора детско-юношеской спортивной школы № 1

Дмитрий Губайдуллин занял третье место в силовой гимнастике – в подтягивании. При этом в каждой возрастной группе было порядка 169 спортсменов.

Победив в городском и областном фестивале ГТО, я был зачислен в сборную области. Так как я занимаюсь полиатлоном – это спорт, который включает в себя бег, плавание, стрельбу и метание, мне было легче готовиться к соревновательной деятельности. Я считаю, что мы хорошо выступили на фестивале. Это заслуга, в первую очередь, наших тренеров. Дмитрий Губайдуллин

участник III Летнего фестиваля ВФСК ГТО, член сборной команды Белгородской области

Арсёнов Владимир вошёл в десятку лучших в общем зачёте среди семи видов ГТО. Он занял седьмое место. Алина Селезнёва показала один из лучших результатов по теоретической части соревнований.

Сначала я в школе показала хорошие результаты в ГТО, потом меня направили на город – там победила, потом на область, затем на всероссийские [соревнования]. При подготовке к всероссийским соревнованиям начала заниматься плаванием, стрельбой и лёгкой атлетикой, чтобы улучшить свои результаты. Благодаря спортивной гимнастике, которой я занимаюсь с раннего детства – с трёх лет, у меня есть сила. Это помогло мне на соревнованиях. Вероника Матвейченко

участник III Летнего фестиваля ВФСК ГТО, член сборной команды Белгородской области

Тем не менее, в прошлом году сборная Белгородской области привезла золото с всероссийского фестиваля ГТО, а в этом году – восьмое место. Как говорит тренер сборной Александр Малыгин, спортсмены показали очень хорошие результаты, но подвела стрельба из электронного оружия.

В принципе, мы достаточно ровно и хорошо выступили в лёгкоатлетических видах: спринт на 60 м, бег на выносливость 1,5 км и 2 км, прыжок в длину и метание мяча. По нашему плану, мы должны были набрать фору по сравнению с другими командами 200 очков. Мы справились с этой задачей. Единственное, что нас подвело – мы не были готовы к такому виду, как стрельба из электронного оружия. Из-за этого мы и заняли восьмое место, хотя планировали попасть в тройку сильнейших. Мы стреляем из более современного оружия, из более современных установок, чем было предоставлено там. Александр Малыгин

руководитель муниципального центра тестирования ГТО, тренер сборной Белгородской области, заместитель директора детско-юношеской спортивной школы № 1

Также соревнования включали плавание, силовую гимнастику и наклоны туловища.

В следующем году всероссийский фестиваль ГТО пройдёт также в «Артеке».

По информации руководителя регионального Центра тестирования комплекса ГТО Кирилла Гнилицкого, отборочные этапы в области пройдут с января по июнь. Сначала каждая школа определит лучших физкультурников, затем состоятся городские, а после областные соревнования. Именно победили регионального этапа и сформируют сборную области, которая будет состоять из восьми спортсменов.

На сайте ГТО на сегодняшний день зарегистрировано более 250 тысяч жителей Белгородской области, более 180 тысяч из них уже непосредственно участвовали в тестировании: бегали, прыгали, подтягивались, отжимались. Это очень высокий показатель по сравнению с другими регионами по процентному соотношению жителей области и потенциальных участников тестирования комплекса ГТО. Кирилл Гнилицкий

руководитель Регионального центра тестирования комплекса ГТО

Напомним, первый фестиваль ГТО состоялся в Белгороде в 2015 году. Он собрал более 500 участников.