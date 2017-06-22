Сборная России по пляжному гандболу осталась без мест на пьедестале европейского турнира

18:07

Подопечные Сергея Крамского и Владимира Полетаева заняли четвёртое место на континентальном первенстве, которое проходило в Загребе.

Стоит отметить, что в состав игроков сборной входят два представителя белгородского «Технолога-Спартака» – Илья Анненко и Сергей Крамской.

На предварительном этапе российские гандболисты попали в группу C, где сразились с представителями Хорватии, Италии, Нидерландов и Румынии. В четырёх матчах им удалось одержать три победы (Румыния (2:0), Нидерланды (2:1), Италия (0:2) и набрать шесть очков – в итоге второе место в подгруппе.

На этапе ¼ финала россияне без особых проблем обыграли сборную Португалии 2:0. Отличиться такими же успехами в полуфинале не удалось, команда Сергея Крамского уступила мадьярам 0:2 и вступила в борьбу за третье место. Но и бронзовые медали российским гандболистам-пляжникам не достались – сборная Германии выиграла у них со счётом 2:1.

Чемпионом Европы по пляжному гандболу среди сборных, составленных из игроков до 17 лет, стала мужская сборная Испании, второе место – у сборной Венгрии.

Несмотря на отсутствие места на пьедестале почёта, россияне не остались без наград. Сборная заняла второе место в континентальном рейтинге за стабильность демонстрируемых результатов, а также вошла в четвёрку лучших команд по качеству сейвов.

Сергей Крамской, тренер сборной России и по совместительству профессор кафедры физического воспитания и спорта БГТУ им. В. Г. Шухова результатами чемпионата остался удовлетворён. Спортсмены добились путёвки на мировое первенство, которое состоится в июле на острове Маврикий, сообщает пресс-служба «технолога».