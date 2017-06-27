Спорт:

Сборная Белгородской области по мотокроссу «Белогорье» завоевала второе место этапа чемпионата ЦФО

10:19
27 Июня 2017
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24 и 25 июня в Кувшиново Тверской области проходили соревнования второго этапа чемпионата и третьего этапа первенства Центрального Федерального округа по мотокроссу – 2017. 

В личном зачёте белгородские гонщики не завоевали призовых мест, зато в командном зачёте этапа чемпионата ЦФО белгородцы стали серебряными призерами и четвёртыми – в этапе первенства ЦФО.

Очередной этап чемпионата и первенства области по мотокроссу состоится 1 и 2 июля. Он пройдёт в посёлке Викторополь Вейделевского района, сообщили в пресс-службе Федерации мотоциклетного спорта Белгородской области.

гонщики

Фото Федерации мотоциклетного спорта Белгородской области


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