Сборная Белгородской области по мотокроссу «Белогорье» завоевала второе место этапа чемпионата ЦФО

10:19

24 и 25 июня в Кувшиново Тверской области проходили соревнования второго этапа чемпионата и третьего этапа первенства Центрального Федерального округа по мотокроссу – 2017.

В личном зачёте белгородские гонщики не завоевали призовых мест, зато в командном зачёте этапа чемпионата ЦФО белгородцы стали серебряными призерами и четвёртыми – в этапе первенства ЦФО.

Очередной этап чемпионата и первенства области по мотокроссу состоится 1 и 2 июля. Он пройдёт в посёлке Викторополь Вейделевского района, сообщили в пресс-службе Федерации мотоциклетного спорта Белгородской области.





Фото Федерации мотоциклетного спорта Белгородской области