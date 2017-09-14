С 14 сентября белгородцы могут купить билеты на матчи Чемпионата Мира по футболу-2018

09:59

Рассказываем, как и где можно купить билеты на мундиаль.

Начнётся продажа в 12:00 по московскому времени на сайте ФИФА.com/bilet. Купить билеты можно как на отдельный матч, так и пакетом на матчи одной команды или на игры на конкретном стадионе. Но в пакеты не включат открытие и финал.

Самый дешёвый билет – за воротами – будет стоить 1280 рублей на групповом турнире. На матч 1/8 можно будет попасть за 2240, полуфинал обойдётся в сумму от 4480 рублей, финал – от 7040 рублей. Это билеты четвёртой категории, купить их могут только граждане России.

Заветные «квитки» на более удобные места будут стоить 6300 рублей и выше. Самый дорогой билет на игры группового этапа обойдётся в 12600, а на финал – в 66 тысяч.

На первом этапе – до 12 октября – будут приниматься заявки на посещение матчей. Если их будет больше, чем мест на стадионах, то билеты разыграют жеребьёвкой. Остатки продадут уже в порядке живой очереди с 16 по 28 ноября.

Вторую часть мест распределят по тому же принципу с 5 декабря по 31 января и с 13 марта по 3 апреля. Билеты доставят покупателям бесплатно. Если после двух этапов продаж останутся нераспроданные, их будут продавать с 18 апреля и до дня финального матча в порядке живой очереди.

Как и на Кубке конфедераций, для посещения матчей потребуется паспорт болельщика. Информацию о нём можно получить на сайте www.fan-id.ru. Паспорт болельщика даёт право на бесплатный проезд в специальных поездах между городами-организаторами, а также – на общественном транспорте в день матча.

Напомним, чемпионат мира пройдёт летом 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. Подробности по ценам можно увидеть в прилагаемой таблице.