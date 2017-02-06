Рывок белгородца оценили на третье место

12:32

С такими результатами для спортсмена из Белгородской области завершилось первенство России по тяжёлой атлетике.

Соревнования сильнейших тяжелоатлетов страны в возрасте до 18 лет проходили на базе ГАУ «Спортивный комплекс Маяк» с 30 января по 6 февраля. Для участия в первенстве зарегистрировалось 270 спортсменов из 49 регионов России.

В весовой категории до 94 кг Белгородскую область представил Степан Погребняк. Спортсмен в рывке с результатом 130 кг занял 3-е место. В сравнении с другими показателями этот результат был лучшим. По сумме двоеборья Степан показал результат в 287 кг (5-е место), а в толчке реализовал 287 кг (5-е место), сообщил представитель Федерации тяжёлой атлетики Белгородской области.