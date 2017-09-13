Русская сказка продолжается: Алексей Швед и сборная России прошли греков на Евробаскете-2017

20:29

Неудачно начав матч, белгородец снова стал лучшим снайпером в нашей команде.

Сборная России с начала турнира до четвертьфинала прошла путь от тёмной лошадки до одного из фаворитов турнира. Но матч с греками ожидался с опасениями: их вязкая игра в обороне могла помешать нашим атакующим козырям.

Семь минут первой четверти наша команда провела достойно. Постоянно вели в счёте: лучший снайпер турнира Алексей Швед двумя попаданиями с линии штрафных сделал счёт 13:9 в пользу России.

Но потом Шведа закрыли: он мазал из-за дуги, неудачно входил в трёхсекундную зону и не смог снабдить передачами партнёров. В итоге первый отрезок мы проиграли 17:24.

Во второй четверти первым забил Фридзон, но после Греция не дала нам развернуться в атаке, зато много забивали сами – 33:22 в их пользу к концу четвёртой минуты. Принтезис то и дело оказывался в одиночестве и забивал лёгкие мячи. В концовке два точных броска Кулагина позволили России сохранить надежды на удачный исход матча.

В начале третьей четверти «трёхами» обменялись Принтезис и Швед. Но игра снова пошла в пользу лидирующих греков. За 6:14 до конца Слоукас забил из-под кольца и сделал счёт 47:36. Через минуту белгородец ответил ещё одним трёхочковым, и стало понятно, что Швед, наконец, вернулся. Россия почувствовала запах крови, греки устали. Усилиями Шведа, Воронцевича и Кулагина наша команда сравняла счёт, но перед последней десятиминуткой Бурузис вывел всё-таки греков вперёд.

Финальный отрезок матча начался с обмена точными бросками. Неудачно начавший матч Алексей Швед, снова вышел на свои стандартные на турнире 20+. За семь минут до конца он забил четыре подряд штрафных, и сборная России повела 63:59. Неудачный матч начал складываться в нашу пользу.

За четыре минуты до конца греков начал вытаскивать Калатес, набравший четыре очка подряд. Швед забил лишь один из двух штрафных, и стало ясно, что концовка будет нервной. Много ошибок допускали обе команды. За 44 секунды до конца Хвостов забил трудный мяч, и Россия повела 70:66.

Бурусис промазал в ответной атаке после тайм-аута, греки сфолили на Хвостове. Тот промазал второй штрафной бросок, но сделал подбор под чужим щитом. Стало понятно, что это волевая победа сборной России.

Фридзон забил ещё один штрафной, и точный трёхочковый Грецию уже не спас.74:69 - волевая победа феноменальных русских. Сборная России - в полуфинале Евробаскета-2017.