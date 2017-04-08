Пятисетовая концовка регулярки: «Белогорье» – «Кузбасс» 3:2

23:03

В заключительном матче регулярной части Суперлиги «львы» на своей площадке встречались с кемеровским «Кузбассом».

Соседи в турнирной таблице уже решили все свои задачи в этой части чемпионата, выше и ниже уже никто не поднимется, и игра обещала быть очень интересной. В конечном итоге так и получилось.

Старший тренер белгородцев позволил отдохнуть только Сергею Юрьевичу, а на площадку вышла вся основа. Ближайшая замена нашему «Великому» в лице Ярослава Подлесных, как выяснилось по ходу матча, в общем-то не подвела. Особенно Ярославу удался первый сет.

Начали хозяева с 4:8, а недолгая погоня все же удалась – 16:15. Нервная концовка сета – 25:22 – и первая партия за нами. Начало второй партии вновь за гостями – 5:8. Немногочисленный на этот раз «Космос» опять приготовился к догонялкам, но этот сет был просто провален хозяевами. Бесконечная ротация игроков должного результата не принесла, а все компоненты игры в их исполнении были на уровне дошколят. В итоге – 14:25.

«Покусанные» «львы» на старте третьего игрового отрезка немного пришли в себя и повели в дебюте – 8:7. Ко второму обязательному гости ситуацию выправили, а затем и вовсе «загребли» победу – 25:19.

В начале четвёртой партии тренерский штаб делает довольно рискованный шаг и меняет практически всю линейку игроков, за исключением Дмитрия Мусэрского. Но, как показали дальнейшие события, это был крайне мудрый и своевременный ход. Удачно вписался в игру бывший «пляжник» Константин Семёнов. Его уверенные действия на подаче, блоке и атаке привели белгородцев к 16:11 в их пользу. В итоге преимущество хозяева сохранили и сравняли счет по партиям – 25:19. В лотерейном, пятом, сете «львы» буквально смели упорных кузбассцев – 15:6.

По этой игре можно отметить, что наши молодые ребята пока ещё тяжело вкатываются в матчи. Какие-то тяжёлые моменты, когда сложно морально, поддержать игру и выдержать это напряжение – для них это пока сложновато. Отсюда и простые ошибки. Сегодня в блок настучались многовато, если посмотреть на статистику. Это немного несвойственно для нашей команды. Всегда есть над чем работать. Время до плей-офф ещё есть – будем исправлять ошибки. Александр Косарев старший тренер команды «Белогорье»

– В целом о регулярном сезоне что можете сказать?

– Недоволен тем, что в начале чемпионата набрали ненужных поражений. Несколько матчей нужно было выигрывать. Но смысла смотреть назад теперь я не вижу. Что бы там ни было, нужно двигаться вперёд.

Первый матч серии плей-офф белгородцы проведут 20 апреля против красноярского «Енисея».