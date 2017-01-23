Пять белгородских гимнасток вошли в состав сборной ЦФО

14:11

Сейчас спортсменки ведут усиленную подготовку перед чемпионатом России по художественной гимнастике, который пройдёт с 7 по 13 февраля в Казани.

Первенство Центрального федерального округа проходило в стенах УСК Светланы Хоркиной с 19 по 22 января. Более 250 гимнасток из 15 регионов вступили в борьбу за заветную путёвку на чемпионат страны. На торжественном открытии межрегионального турнира присутствовали олимпийские чемпионки Наталья Зуева и Елена Шаламова.

Гимнастки демонстрировали свои навыки в групповых упражнениях и индивидуальных программах.

По итогам четырёх соревновательных дней был определён состав команды, которая представит округ. Вне конкурса в него попали три члена сборной России – белгородки Елизавета Котенёва, Елизавета Зеленова и Анастасия Гузенкова (тренер Галина Оглезнева). Список сборниц пополнили ещё две представительницы региона – Екатерина Карсанова и Екатерина Шатрова (тренер Галина Оглезнева).

В целом сборная Белгородской области показала неплохие результаты, уступив в командном первенстве бессменному лидеру – Московской области, а в групповых упражнениях опять-таки Московской и Ивановской областям. Тем не менее такими результатами организаторы соревнований очень довольны.

Конечно же, мы рады за девочек. Команда нашего региона в целом показала очень достойный результат. Параллельно с этими соревнованиями проходил зачёт на финал Летней Спартакиады учащихся России, который состоится в Краснодаре с 6 по 10 июня 2017 года. Белгородские гимнастки также примут участие в этом турнире. Наталья Жигалова

вице-президент Федерации художественной гимнастики Белгородской области

В финальных соревнованиях первое место заняла Екатерина Шатрова (2005 г. р.), а в кандидатах третье место досталось Елизавете Котенёвой (2004 г. р.).

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