Спорт:

Профсоюз «Правда» поддержал спортивных белгородцев

18:41
17 Апреля 2017
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13 апреля в Белгороде в ТРЦ «МегаГринн» каждый, кто предъявил абонемент свой абонемент в фитнес-клуб или спортзал, получил два билета на премьеру «Форсаж-8» в «ГриннФильм».

Помимо этого, в рамках акции «Правда, займись спортом», пригласительные билеты могли получить активные участники конкурсов, которые проводили атлеты клуба атлетического многоборья «Эра». Силачи сами показали power-шоу и провели состязания со зрителями, которые поднимали гири, сгибали гвозди, боролись мешками и пели спортивные песни.

Но на этом акция «Правда, займись спортом!» не закончилась. У участников акции есть возможность продлить свой абонемент на занятия спортом на полгода. Для этого нужно сфотографироваться на фоне баннера «Правды», разместить фотографию в социальных сетях с хештегом #правдаспорт и в группе профсоюза в «ВКонтакте» в альбоме акции.

На старте акции сфотографироваться на фоне баннера можно было в самом «МегаГринне», а теперь и до конца акции – в тренажёрном зале «Спортзал» (, ул.Буденного, 2А) и в здании профсоюза «Правда» (ул. Корочанская, 85). Победитель определится 20 апреля.

Как отметили организаторы акции, главная задача акции — привлечь внимание людей к здоровому образу жизни и мотивировать их на занятия спортом. А тех, кто ещё не собрал свою волю в кулак, мотивировать на поход в спортзал.

Профсоюз «Правда» уделяет большое внимание массовому спорту, активному семейному отдыху своих участников, а также здоровому образу жизни. Ведь здоровье работника цениться превыше всего.

С наступление тёплого времени года количество спортивных мероприятий, проводимых профсоюзом, будет только увеличиваться. Так, в настоящее время проходит профсоюзная спартакиада . Участники профсоюза уже соревновались в игре в боулинг, а 22 апреля состоится турнир по мини-футболу. Подробнее можно узнать на сайте профсоюза.
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