Принято единогласно: спортсмены с ограниченными возможностями здоровья получили свою федерацию

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Президентом федерации единогласно избран Сергей Фуглаев, председатель профсоюза «Правда».





Первое заседание БРОО «Федерация спорта глухих, спорта слепых, спорта лиц с поражениям опорно-двигательного аппарата и лиц с интеллектуальными нарушениями» прошло 31 августа. В рамках заседания Члены федерации обсудили перспективы развития адаптивного спорта, сформировали Тренерский совет, выбрали счётную, ревизионную и мандатную комиссии, секретаря заседания, Президиум, а также ознакомились с Уставом общественной организации.

Открывая заседание, избранный президент федерации Сергей Фуглаев обратился к присутствующим с программной речью.

Важнейшим направлением деятельности профсоюза «Правда» является помощь людям с ограниченными возможностями, поддержка паралимпийского и сурдлимпийского движения, адаптивного спорта. Создание такой платформы, как федерация, поможет нам ещё эффективнее, ещё качественнее работать в направлении развития и популяризации адаптивного спорта. Мы будем оказывать социальную и правовую помощь спортсменам, помогать им в реабилитации, защищать их профессиональные интересы. В нашей работе нет мелочей: она заключается в привлечении к спорту людей с ограниченными возможностями, организации учебно-тренировочных сборов, семинаров повышения квалификации тренеров, подборе лучшего тренерского состава. Мы будем организовывать соревнования и налаживать взаимодействие с другими федерациями. Сергей Фуглаев

В составе федерации уже 130 членов. Общим голосованием в президиум выбрали заместителя директора СШОР №5 г. Белгорода Эдуарда Сердюкова, декана факультета физической культуры НИУ «БелГУ» Игоря Никулина, председателя БРО всероссийского общества слепых Николая Поклада, директора школы-интерната №23 Александра Година, директора «Центра адаптивного спорта и физической культуры Белгородской области» Елену Стрижакову, заместителя председателя профсоюза «Правда» Романа Малахова.

В тренерский состав вошли тренеры по бескетболу, футболу, настольному теннису, лёгкой атлетике, пулевой стрельбе, армрестлингу, стрельбе из лука, плаванию, шашкам и шахматам.

Создавая федерацию, мы руководствовались идеей о том, что все члены федерации должны иметь возможность реализации своего потенциала и своей мечты. Именно поэтому я готов всеми своими силами вкладываться в развитие и поддержку адаптивного спорта в регионе. Наша организация будет стоять на трёх столпах: честность, единство и реальные дела. Это позволит ей эффективно работать на благо адаптивного спорта, людей с ограниченными возможностями, на благо родной Белгородчины и всей России. Сергей Фуглаев

Начальник управления физической культуры и спорта Белгородской области Олег Сердюков оценил перспективы новой организации:

Федерация поможет объединить усилия органов власти и социально-ориентированного НКО в поддержке адаптивного спорта, наших паралимпийцев, сурдлимпийцев. Приятно, что в организацию сразу вступили более ста человек. Я верю, что это число будет увеличиваться. Олег Сердюков

В завершение заседания прошло награждение лучших спортсменов и тренеров области. Благодарность от губернатора вручили Татьяне Рябченко, Андрею Кожемякину, Юрию Носуленко, Владимиру Вдовенкову и Михаилу филатову. Дипломами и подарками наградили призёров Первенства Европы по баскетболу среди инвалидов по слуху, воспитанников СШОР №5 Сабину Пахмутову, Анастасию Кучеренко, Светлану Огурцову, Викторию Дёмину, Константина Лодочкина, их тренера Геннадия Коваленко и директора СШОР №5 Наталью Лебеденко.

Выразил поддержку новому начинанию и чемпион мира по пулевой стрельбе среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, заслуженный мастер спорта России, спортсмен-инструктор «Центра адаптивного спорта и физической культуры Белгородской области» Андрей Кожемякин: