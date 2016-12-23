Премию «Белгородский Салют» в области боевых искусств и спортивных единоборств впервые вручили в Белгороде

21:22

Чествование лауреатов состоялось 23 декабря в белгородском ЦМИ.

Учредили годовую премию «Белгородский Салют» белгородский филиал Российского союза боевых искусств и региональное управление физической культуры и спорта. Премию поддержал российский Союз боевых искусств.

В Белгородской области собраны все виды боевых искусств: айкидо, кикбоксинг, каратэ, тхеквондо, самбо и дзюдо, вольная борьба, армейский рукопашный бой, грэпплинг, джиу-джитсу, капоэйра, ушу и рукопашный бой.

Итоги премии подвели по шести номинациям. Первую из них – «Верность традиции» получил Юрий Помельников. Эта номинация учитывала заслуги белгородцев в области боевых искусств и спортивных единоборств за несколько лет.

Очень приятно, что первая премия российского Союза боевых искусств вручается человеку, который посвятил всю свою спортивную жизнь именно единоборствам. Я хочу выразить слова признательности Помельникову Юрию Ивановичу за ту большую работу, которую он проводил, более 10 лет возглавляя белгородский филиал Всероссийского Союза боевых искусств. Юрий Иванович – это пример для всех молодых людей. Олег Сердюков

заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области, начальник управления физической культуры и спорта области

Лауреатом в номинации «Верность выбранной традиции» стал каратэ-клуб «Сакура» (руководитель Николай Дубина), а лучшей школой боевых искусств – клуб Big size.

Чтобы достичь тех результатов, которых добились наши ребята, надо очень много работать и думать головой, уважать соперников. Я желаю белгородским спортсменам не сбавлять темп и дальше так держать. Юрий Куценко

серебряный призёр Олимпиады-80

В номинации «Самая яркая победа» верх одержал спортсмен Дмитрий Базов (кикбоксинг), а в «Преемственности поколений» – Игорь Денисов (кудо).

Выдающегося спортивного результата в области боевых искусств достиг Глеб Захаров (тхэквондо). Он и получил одноимённую премию. Лучшим тренером года стала Кира Борисенко (кикбоксинг).

Егор Солодовников (грэпплинг) признан лучшим юным спортсменом. Спортсменом года стал Шамиль Гаджимусаев (кикбоксинг).

Поздравили лауреатов премии с праздником каратэ-клуб «Сакура», клуб Big size, танцевальное пространство «Сказка», военно-патриотический клуб «Сокол» и творческие коллективы района.

Фото автора