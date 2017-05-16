«Правда» в форме. В Белгороде прошёл второй этап профсоюзной спартакиады
13 мая в рамках проекта «Правда – Спорт» прошёл второй этап спартакиады по мини-футболу среди членов профсоюза «Правда».
Напомним, 29 марта прошли соревнования по боулингу, которые открыли спартакиаду.
Перед началом турнира планировалось в торжественной обстановке вручить знаки отличия ГТО только трём спортсменам профсоюза - Денису Винокурову, Андрею Левину и Наталье Матвеевой. В регламент награждения неожиданно вмешался сам директор центра ГТО г. Белгорода Дмитрий Мунтян. Он попросил руководителя управления по физической культуре и спорта Михаила Носкова вручить и ему заслуженный знак отличия, как новоиспеченному члену профсоюза "Правда".
На трёх площадках спорткомплекса более 140 человек приняли участие в мероприятии, всего было сформировано 16 команд – это представителей различных организаций: строители, сотрудники оптовых предприятий, аграрии, производители оконных конструкций, офисные служащие – все игроки в равных условиях.
Турнир проходил по правилам швейцарской системы. На протяжении двух таймов спортсмены могли показать весь свой футбольный опыт. Каждая из команд за весь турнир провела по 4 игры. Всего 32 матча. Игра обслуживалась профессиональной судейской бригадой из региональной общественной организации "Федерация футбола".
Самое главное – сохранить положительный настрой, независимо от результата. Очки – это всё условности. Самое важное – это то, что мы едины, у нас единый профсоюз, единая организация. Мы получаем удовольствие от встречи с друзьями и пропагандируем здоровый образ жизни. Неважно, кто сегодня победит. Важно, что тот, кто выйдет на площадку, уже победитель. И с таким настроем желаю вам пройти весь турнир.
Дмитрий Мунтян
главный судья соревнований
Профсоюз «Правда» организовал большой проект с целью поддержки здорового образа жизни и поддержки спортивного движения.
В нашем профсоюзе уже закрепилась фраза «Где спорт, там и правда». И мы уже видим результаты своей работы. Так члены профсоюза участвуют в государственной программе ГТО, любители плавания стали посещать бесплатные бассейны, а благодоря нашему профсоюзному дисконту, многие пользуются услугами фитнес-залов. Кроме поддержки здорового образа жизни такие мероприятия позволяют сплотиться и почувствовать командный дух, познакомиться ближе с коллегами, провести хорошо время со своей семьёй. Где «Правда» - там и спорт!
Сергей Фуглаев
председатель межрегионального межотраслевого профессионального союза «Правда»
Для команд важен каждый этап, ведь на протяжении всей спартакиады они набирают баллы, и в конце все они суммируются – так выявляются победители, которые получат ценные призы.
Всего осталось семь этапов: лёгкая атлетика, волейбол, рыбная ловля, картинг, пейнтбол, плавание и завершится спартакиада в ноябре семейной эстафетой «Мама, папа, я – спортивная семья!». Программа, обещают в профсоюзе, будет разнообразной и, главное, насыщенной.
Мы все готовились к соревнованиям, ребята переживают, потому что вся наша надежда на них. Мы будем их всячески поддерживать, но если нужна будет замена, то мы готовы пойти.
Татьяна Храмцова
капитан команды «Стрела», член профсоюза