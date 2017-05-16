«Правда» в форме. В Белгороде прошёл второй этап профсоюзной спартакиады

20:45

13 мая в рамках проекта «Правда – Спорт» прошёл второй этап спартакиады по мини-футболу среди членов профсоюза «Правда».

Напомним, 29 марта прошли соревнования по боулингу, которые открыли спартакиаду.

Перед началом турнира планировалось в торжественной обстановке вручить знаки отличия ГТО только трём спортсменам профсоюза - Денису Винокурову, Андрею Левину и Наталье Матвеевой. В регламент награждения неожиданно вмешался сам директор центра ГТО г. Белгорода Дмитрий Мунтян. Он попросил руководителя управления по физической культуре и спорта Михаила Носкова вручить и ему заслуженный знак отличия, как новоиспеченному члену профсоюза "Правда".

На трёх площадках спорткомплекса более 140 человек приняли участие в мероприятии, всего было сформировано 16 команд – это представителей различных организаций: строители, сотрудники оптовых предприятий, аграрии, производители оконных конструкций, офисные служащие – все игроки в равных условиях.

Турнир проходил по правилам швейцарской системы. На протяжении двух таймов спортсмены могли показать весь свой футбольный опыт. Каждая из команд за весь турнир провела по 4 игры. Всего 32 матча. Игра обслуживалась профессиональной судейской бригадой из региональной общественной организации "Федерация футбола".

Самое главное – сохранить положительный настрой, независимо от результата. Очки – это всё условности. Самое важное – это то, что мы едины, у нас единый профсоюз, единая организация. Мы получаем удовольствие от встречи с друзьями и пропагандируем здоровый образ жизни. Неважно, кто сегодня победит. Важно, что тот, кто выйдет на площадку, уже победитель. И с таким настроем желаю вам пройти весь турнир. Дмитрий Мунтян

главный судья соревнований

Профсоюз «Правда» организовал большой проект с целью поддержки здорового образа жизни и поддержки спортивного движения.

В нашем профсоюзе уже закрепилась фраза «Где спорт, там и правда». И мы уже видим результаты своей работы. Так члены профсоюза участвуют в государственной программе ГТО, любители плавания стали посещать бесплатные бассейны, а благодоря нашему профсоюзному дисконту, многие пользуются услугами фитнес-залов. Кроме поддержки здорового образа жизни такие мероприятия позволяют сплотиться и почувствовать командный дух, познакомиться ближе с коллегами, провести хорошо время со своей семьёй. Где «Правда» - там и спорт! Сергей Фуглаев

председатель межрегионального межотраслевого профессионального союза «Правда»

Для команд важен каждый этап, ведь на протяжении всей спартакиады они набирают баллы, и в конце все они суммируются – так выявляются победители, которые получат ценные призы.

Мы все готовились к соревнованиям, ребята переживают, потому что вся наша надежда на них. Мы будем их всячески поддерживать, но если нужна будет замена, то мы готовы пойти. Татьяна Храмцова

капитан команды «Стрела», член профсоюза

Всего осталось семь этапов: лёгкая атлетика, волейбол, рыбная ловля, картинг, пейнтбол, плавание и завершится спартакиада в ноябре семейной эстафетой «Мама, папа, я – спортивная семья!». Программа, обещают в профсоюзе, будет разнообразной и, главное, насыщенной.