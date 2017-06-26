«Последний император» проиграл: Мэтт Митрион нокаутировал Фёдора Емельяненко в Нью-Йорке

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Поединок состоялся в ночь с 24 на 25 июня. Он длился меньше двух минут.

38-летний американец Мэтт Митрион одержал победу над 40-летним россиянином техническим нокаутом в первом раунде на турнире Bellator 180. Сначала бойцы обменялись встречным ударом, затем оба упали. Митрион сориентировался быстрее, чем боец смешанного стиля (ММА), и нанёс ему сокрушительную серию ударов. После этого арбитр остановил поединок.

В профессиональной карьере для Фёдора Емельяненко это пятое поражение, а для Мэта Митриона – 12-я победа.