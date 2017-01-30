Погоняли по правилам: в Белгороде стартовал второй «шуховский» чемпионат по автомногоборью

11:16

Нововведением в этом году стал автомобиль ВАЗ-2107, который был предоставлен университетом для тех, кто хотел участвовать, но не мог в силу отсутствия транспортного средства.

Организаторскими вопросами чемпионата занимались асы гоночного дела – команда Shukhov Racing Team. Первый этап турнира по автомногоборью БГТУ им. В. Г.Шухова традиционно проходил на трассе АСК «Вираж». В рамках соревнований также прошла студенческая спартакиада среди институтов.

Как и в прошлом году, участниками стали любители технических видов спорта города и области. В заявке числились и фамилии завсегдатаев таких мероприятий – Евгения Охрименко, Константина Шипилова, Антона Зарукина, Алексея Шаталова.

Первым этапом по регламенту была сдача правил дорожного движения. За пять минут участники решали 20 вопросов из уже обновлённых билетов 2017 года. Трём удалось достичь максимума и не допустить ни одной ошибки. В их числе – Евгений Охрименко (1 мин. 29 сек.), Елена Прохорова (1 мин. 44 сек.) и Константин Шипилов (2 мин. 23 сек.).

Приятной неожиданностью стало то, что в этом году для участия в соревнованиях университет предоставил автомобиль студентам.

Отсутствие автомобиля – ещё не повод отказаться от участия в автоспортивных соревнованиях вуза. Наш университет готов помочь студентам в решении этой проблемы, предоставив им ВАЗ-2107 на время проведения мероприятия. Автомобиль с технической точки зрения является абсолютно исправным и пригодным для гонок. Главное – это наличие водительских прав данной категории, желание стать участником и прийти к победе. Иван Новиков

заведующий кафедрой эксплуатации и организации движения автотранспорта БГТУ им. В. Г. Шухова

На втором этапе пилоты оттачивали своё мастерство. В итоге были определены победители в абсолютном, командном зачётах, в номинации «Студент», «Знаток ПДД» и в первенстве институтов. Со списком призёров и триумфаторов можно ознакомиться здесь.

Фото пресс-службы БГТУ им. В. Г. Шухова