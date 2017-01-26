«Белогорье» оштрафовали на 10 тысяч за термобельё

15:20

Как выяснилось, в регламенте чемпионата есть пункт, который гласит, что «подтрусники и термобелье не должны быть видны из под основной игровой формы».

Штраф заработал новенький «лев» – связующий Марлон.

Помимо белгородского клуба под штрафные санкции попал клуб «Нова» за аналогичное нарушение доигровщика Дмитрия Макаренко. Ещё один «прокол», за который поплатятся новокуйбышевский клуб и оренбургский «Нефтяник», – отсутствие у судей переговорной системы (по 20 тыс. рублей с каждого).

10 тыс. рублей из клубной казны директорат ВФВ изымает у клуба «Факел» за необеспечение гостевой команде («Газпром-Югра») тренировки в оговоренное время, сообщает «Бизнес-газета».