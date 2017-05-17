Первый адаптивный фестиваль ГТО прошёл в Белгороде

18:23

Мероприятие под официальным названием «Фестиваль Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» проходило на базе УСК Светланы Хоркиной с 16 по 17 мая.

Этот турнир является частью целевой программы «Доступная среда в НИУ «БелГУ», основной задачей которого является социокультурная адаптация студентов с дополнительными потребностями, вовлечение их в спортивную жизнь вуза. Стоит отметить, что эта программа предусматривает финансирование в размере 38 млн рублей из средств университета.

В нашем университете по инициативе ректора Олега Полухина этот фестиваль проводится впервые. Мы надеемся, что это мероприятие станет традиционным, а другие учебные заведения области подхватят эту эстафету и также будут проводить аналогичные турниры. Татьяна Никулина

директор Центра социального развития НИУ БелГУ

Участие в дебютном фесте приняли 40 человек. Наряду с 17 студентами с инвалидностью, упражнения выполняли студенты факультета физической культуры и спорта Белгородского госуниверситета. Так, по регламенту соревнований за каждым участником с ограниченными возможностями был закреплён волонтёр. В зачёт шли результаты обоих участников – то есть успех команды зависел только от совместной работы.

Рекомендации по тестированию людей с ограниченными возможностями уже разработаны. Мы провели анкетирование, где предложили на выбор студентам различные спортивные дисциплины. По итогам в соревнования вошли: плавание, стрельба, наклон на гибкость, метание в цель, боулинг и эстафеты. Для допуска им необходимо было получить разрешение в поликлинике НИУ «БелГУ». Александр Воронков

заведующий кафедрой спортивных дисциплин, главный судья соревнований

Сегодня в университете НИУ «БелГУ» обучаются 159 студентов и 73 сотрудника с ограниченными возможностями.

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