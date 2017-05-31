Паралимпийцы Белгородской области вернулись с российских турниров с медалями

14:22

Чемпионат России по лёгкой атлетике спорта лиц с ПОДА проходил в Смоленске. Одновременно с ним проходили Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике.

В стартах соревнований приняли участие более 350 спортсменов из 48 регионов страны. В чемпионате страны за награды боролись спортсмены старше 1997 года, а также спортсмены младшего возраста, если они являются членами сборной команды России. Представлять белгородский регион были делегированы 14 спортсменов и три тренера.

Как всегда, мы столкнулись с проблемой финансирования таких поездок. Спасибо хотелось бы сказать ректору Белгородского государственного аграрного университета, который предоставил нам автобус. Также стоит отметить поддержку регионального Центра адаптивного спорта. Большинство спортсменов, которые с нами поехали – только поступили в вуз и начали заниматься адаптивным спортом. Некоторые тяжело передвигались, поэтому вопрос с транспортировкой – стоял остро. Владимир Вдовенков

заслуженный тренер России

В программу чемпионата России и Всероссийских соревнований включены бег, прыжки в длину и высоту, а также метание диска, копья, клаба и толкание ядра.

МСКМ Александр Лященко стал чемпионом в метании копья – 43 м 13 см, а также установил личный рекорд в метании диска, заняв второе место. Перспективного спортсмена и по совместительству инструктора Центра адаптивной спорта Белгородской области поддержала белгородская кондитерская фабрика.

Андрей Калкутин стал третьим в толкании ядра и четвёртым в метании булавы. Алексей Тухбатов приехал в Белгород из Новосибирска для поступления в аграрный университет. И уже первый его опыт участия в соревнованиях принёс свои плоды – третьим в метании копья и аналогичный результат он показал в метании диска.

Остальные ребята только начали заниматься, поэтому заняли в основном 5,6 места.

Отдельно от команды «аграрных» спортсменов на соревнования приехал ЗМС России Юрий Носуленко (тренер Александр Горлов). В итоге белгородец стал третьим в беге на 100 м.

Это был отбор на чемпионат мира, который пройдёт в июле в Великобритании. Но так как российские спортсмены находятся на особом контроле у антидопинговых организаций, есть вероятность, что их туда не пустят. В этом случае они выступят на Альтернативных играх, которые пройдут в сентябре.

Всех спортсменов и тренеров заставили написать антидопинговые декларации. Александр Лященко сдавал все пробы на допинг, и результаты не заставили себя ждать – он был чист, в чём я и не сомневался. Владимир Вдовенков

Ещё одни соревнования – чемпионат России по пулевой стрельбе среди спортсменов с ПОДА, которые проходили в Казани с 24 по 31 мая. Белгородские стрелки в лице Андрея Кожемякина, Татьяны Рябченко и Антонины Жуковой вернулись с турнира с одной золотой и пятью серебряными медалями. Более того, белгородская команда стала второй в общекомандном зачёте.



