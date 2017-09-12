Новые грани «Белогорья»: белгородские волейболисты начали с победы в чемпионате России

09:58

Чемпион Европы Сергей Гранкин и болгарский новичок Николай Николов дебютировали в матче против «Югры-Самотлора».

Матча ждали. Пусть «Белогорье» уже и сыграло в «Космосе» шесть раз в рамках Кубка России, старт в чемпионате ожидался с нетерпением: новички команды должны придать ей новую силу и новые стимулы к победам.

В стартовой партии несыгранность нашего состава дала о себе знать: мы то и дело не могли пробить блок гостей, а сами не успевали накрывать Захарова. Позволив сопернику оторваться, белгородцы не смогли сократить разрыв до конца сета.

Видимо, наш тренер успел что-то правильное сказать ребятам в коротком перерыве – на площадку вышло то «Белогорье», по которому мы скучали. Начал вонзать мячи Мусэрский, у Тетюхина полетела подача, накрывать соперников успевали тройным блоком. 25:15 – закономерный итог партии.

Ротируя состав, Богомолов не позволил темпу игры «Белогорья» упасть до конца матча. Удачно выходил Данилов, Сподобец не раз заслуживал от группы поддержки крики «молодец!», Николов почувствовал себя увереннее. В итоге белгородцы и в двух следующих партиях сразу уходили в отрыв и не давали сопернику подобраться близко – 25:20 и 25:18.

Мусэрский стал самым результативным игроком матча – 21 очко. Отличную игру показал Бакун – 16 очков.

После матча новый связующий «Белогорья» Сергей Гранкин рассказал, что усталость после Чемпионата Европы ещё не прошла.

После перехода впечатления у меня довольно новые. Пока есть недопонимание, всё стало получаться, когда успокоились. Мы вместе играли в сборной, нужно только вспомнить взаимодействия. Думаю, ещё две-три игры, и мы разгонимся, всё будет отлично.

Сергей Гранкин