Не только золотом богаты: белгородские кикбоксеры триумфально выступили на чемпионате России

11:07

Чемпионат и первенство России по кикбоксингу в дисциплине фулл-контакт с лоу-киком проходили в Калининграде.

Сборная Белгородской области представила своих лучших бойцов и не ошиблась. Как итог – три золотые и пять бронзовых медалей.

По результатам первенства среди юниоров 1999-2000 годов рождения в весовой категории до 75 кг представитель спортивного клуба «Мастер» города Корочи Халирбагин Халирбагинов занял первое место с выполнением норматива «Мастер спорта России». В весовой категории до 63,5 кг (2001-2002 г. р.) победителем также стал представитель спортивного клуба «Мастер» города Корочи Ильяз Овчиев. Подготовил спортсменов тренер Александр Айвазов.

Среди юниоров в весовой категории до 60 кг третье место на пьедестале заняли представитель города Шебекино, кандидат в мастера спорта России Алексей Морозов (спортивный клуб «Торпедо», тренер Владимир Шевцов) и белгородец, кандидат в мастера спорта России Егор Утенин (спортивный клуб «Русские витязи», тренеры ЗТР Юрий Бескишков, ЗМС Олег Утенин и Артём Бескишков).

В первенстве России среди юношей 2001-2002 годов рождения в весовой категории до 54 кг бронзовым призёром также стал представитель города Шебекино, кандидат в мастера спорта России Никита Рыбенко (спортивный клуб «Торпедо», тренер Владимир Шевцов).

А в весе до 60 кг (2001-2002 г. р.) бронзовым призёром стал белгородец Владимир Абрамов (спортивный клуб «Спарта», тренер ЗТР Валентин Пушкарёв). Спортсмены тренируются в СШОР № 1 Белгородской области.

В чемпионате России среди женщин в весовой категории до 65 кг бронзовым призёром стала мастер спорта России Аделина Зарубина, представитель СШОР № 1 Белгородской области (спортивный клуб «Спарта» тренер ЗТР Сергей Венников). А белгородка Елизавета Паранюк в весе до 48 кг заняла почётное первое место (спортивный клуб «Спарта», тренер ЗТР Валентин Пушкарёв).

Фото из группы «Федерация кикбоксинга Белгородской области»