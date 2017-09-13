Не первый и не последний: новый зал греко-римской борьбы открыли в Белгороде

16:58

В распоряжении спортсменов более 350 квадратных метров, на которых расположены современный тренажёрный зал, раздевалки, душевые кабины, тренерская и большой борцовский ковёр.

Новый спортивный объект располагается в здании Белгородского госуниверситета по улице Студенческой и рассчитан на несколько сотен человек. Это уже второй и самый большой зал греко-римской борьбы в областном центре, который появился благодаря совместной работе профсоюза «Правда» и НИУ «БелГУ» при поддержке администрации области.

Наш университет — крупнейший региональный центр по подготовке спортсменов и организаторов спортивного движения. Спортивная база нашего вуза позволяет готовить первоклассных спортсменов, которые занимают высокие места на престижных соревнованиях. Зал греко-римской борьбы мы отремонтировали и оснастили совместно с профсоюзом «Правда». Надеюсь, наши усилия помогут получить новых чемпионов в единоборствах, а самое главное − подготовить сильных духом граждан, патриотов нашей страны. Олег Полухин

ректор НИУ «БелГУ»

Официальная церемония открытия зала проходила при участии почётных гостей, среди которых ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин, Герои России Олег Дуканов и Илья Панфилов, обладатель Кубка мира по греко-римской борьбе Алексей Колесников, гость из Украины – серебряный призёр первенства мира по греко-римской борьбе Юрий Тропин, председатель профсоюза «Правда» Сергей Фуглаев, начальник управления физической культуры и спорта области Олег Сердюков и руководители силовых ведомств региона.

Большое спасибо администрации Белгородской области за помощь и поддержку в реализации этого важного и масштабного проекта, Белгородскому госуниверситету в лице Олега Николаевича Полухина и всем тем, кто принимал участие в открытии этого нового, современного зала греко-римской борьбы. Скоро здесь закипит спортивная жизнь. Сотни ребят будут заниматься этим олимпийским видом спорта на бесплатной основе. Уверен, что из этого зала в ближайшее время выйдут новые чемпионы. Сергей Фуглаев

председатель ММПС «Правда»

Во время презентации спортивного объекта была зачитана правительственная телеграмма от депутата Государственной Думы, трёхкратного олимпийского чемпиона и Героя России Александра Карелина со словами поддержки и благодарности губернатору области, а также профсоюзу «Правда», в работе которого развитие физической культуры и спорта в регионе – одно из главных направлений.

«Современный зал борьбы, построенный при активном участии межрегионального межотраслевого профессионального союза «Правда, который возглавляет Сергей Иванович Фуглаев, – это дополнительные возможности для пропаганды здорового и правильного отношения к жизни, гармоничного воспитания детей и подростков, подготовки атлетов, способных прославить самобытную белгородскую школу классической борьбы», – сказано в телеграмме.

В новом зале греко-римской борьбы продумано всё до мельчайших нюансов. На первом этаже расположились тренажёрный зал, где установлены отечественные тренажёры, направленные на все группы мышц, а также раздевалки с душевыми. Второй этаж – это огромный ковёр, где непосредственно и будут происходить основные действия – тренировки и поединки. Помимо подготовки борцов, здесь будут проводить соревнования, давать мастер-классы.

Очень хороший зал. Совместный «продукт» администрации области, руководства университета и профсоюза «Правда», уверен, даст свои плодотворные результаты. Алексей Колесников

обладатель Кубка мира по греко-римской борьбе

Кроме этого, особое внимание было уделено интерьеру помещения – в зале размещены фотографии именитых спортсменов – представителей греко-римского стиля, которые вписали своё имя в историю развития этой олимпийской дисциплины в России.

Сейчас в Белгороде греко-римской борьбой занимаются около ста спортсменов в возрасте от 7 до 18 лет. Открытие очередного зала станет отличным подспорьем для привлечения ещё большего количества молодёжи к занятиям спортом.

Но, как говорится, не первый и не последний. В планах у профсоюза «Правда» − открытие до конца года ещё одного борцовского зала уже в городе Валуйки Белгородской области.



