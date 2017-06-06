На II этапе Кубка Черноземья по эндурокроссу белгородцы завоевали золото и две бронзы

11:08

Соревнования прошли 3 июня на трассе микрорайона «Улитка».

Организаторами 2-го этапа Кубка Черноземья по эндурокроссу стали Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова и компания «Мототайм». Техническим организатором соревнований выступала комиссия по эндуро- и кантрикроссу Федерации мотоциклетного спорта Белгородской области.

Открывали соревнования ректор БГТУ им. В. Г. Шухова Сергей Глаголев и глава администрации Дубовского сельского поселения Алексей Кудрявцев, которые пожелали гонщикам безаварийной гонки и победы.

В рамках церемонии открытия Сергею Глаголеву вручили почётную грамоту от председателя ДОСААФ России, генерал-полковника Александра Колмакова за взаимодействие, развитие и популяризацию мотоциклетного спорта в Белгородской области в 2016 году.

Соревнования, участниками которых стали спортсмены и любители со всего Черноземья, проходили в трёх классах: «Лайт», «Хард» и «Эксперт».

По результатам гонок первое место в классе «Эксперт» занял Владислав Матвеев из Белгорода. За ним следуют курянин Владислав Хмелевской и Алексей Новиков из Рыльска.

В классе «Хард» равных не было Антону Забудько из Шебекино. Вторым стал его земляк Артём Махонин. Третье место – у белгородца Владимира Широкопетлева.

В классе «Лайт» золото взял Иван Гежа из Курска. Ещё один представитель Курска – Никита Галямов завоевал второе место. Тройку победителей замкнул Алексей Ануфреев из Белгорода, рассказали в региональной Федерации мотоциклетного спорта.