На фестивале «Россия любит футбол!» сыграют в FIFA 2018

17:41

В новую игру можно будет сыграть до её официального выхода в России.

16 сентября на футбольном фестивале откроют отдельную площадку для киберфутбола. Все желающие смогут принять участие в турнире, а победитель сможет сыграть с профессиональными киберфутболистами.

Напомним, что в июне этого года Министерство спорта России присвоило интерактивному футболу официальный статус наравне с пляжным и мини-футболом.

Всероссийский фестиваль «Россия любит футбол!» пройдёт в Москве в Лужниках. В программе праздника – любительский турнир среди 650 юношеских и молодёжных команд со всей России. 10 тысяч футболистов определят лучших в трёх возрастных категориях на одиннадцати полях одновременно.

Стали известны и участники музыкальной программы. На сцену выйдут Noize MС, Дельфин, Big Russian Boss.

Зарегистрироваться для участия в празднике можно на сайте rlffest.ru.