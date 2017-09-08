Спорт:

На фестивале «Россия любит футбол!» сыграют в FIFA 2018

17:41
08 Сентября 2017
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В новую игру можно будет сыграть до её официального выхода в России.

16 сентября на футбольном фестивале откроют отдельную площадку для киберфутбола. Все желающие смогут принять участие в турнире, а победитель сможет сыграть с профессиональными киберфутболистами.

Напомним, что в июне этого года Министерство спорта России присвоило интерактивному футболу официальный статус наравне с пляжным и мини-футболом.

Всероссийский фестиваль «Россия любит футбол!» пройдёт в Москве в Лужниках. В программе праздника – любительский турнир среди 650 юношеских и молодёжных команд со всей России. 10 тысяч футболистов определят лучших в трёх возрастных категориях на одиннадцати полях одновременно.

Стали известны и участники музыкальной программы. На сцену выйдут Noize MС, Дельфин, Big Russian Boss.

Зарегистрироваться для участия в празднике можно на сайте rlffest.ru.


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