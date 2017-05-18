Мотокроссмены посоревнуются в Белгородском районе 21 и 22 мая

13:37

В предстоящие выходные в Ясных Зорях состоятся второй этап Чемпионата и Первенства области, первый этап открытого личного молодёжного Первенства Белгородской области на Кубок главы Белгородского района, а также первый этап Чемпионата и Первенства Белгорода и Белгородского района.





Участниками Чемпионата и Первенства области могут стать команды из разных регионов РФ и стран СНГ и спортсмены, принимающие участие в личном зачёте. В соревнованиях Белгорода и Белгородского района также предусмотрены заезды квадроциклов.

В командный зачёт Чемпионата и Первенства Белгородской области будут включены результаты райдеров в классах: 65 см³ (8-12 лет), 85 см³ (11-15 лет), 125 см³ (15 лет и старше), OPEN (15-35 лет), OPEN «воздух» (15 лет и старше) и OPEN-2 (35 лет и старше).

Ветераны мотоспорта смогут принять участие в личном первенстве. Они будут распределены по трём группам: «А» (45-52 года), «Б» (52-59 лет) и «В» (от 59 лет). Для детей 5-8 лет (класса 50 см³) предусмотрены показательные заезды.

В «молодёжке» принимают участие классы 50 см³ (показательные заезды), 65 см³ и 85 см³.

С положением соревнований Белгорода и Белгородского района можно ознакомиться здесь.

Начало соревнований – в 11:00, сообщает Федерация мотоциклетного спорта Белгородской области.