Мотокросс пройдёт в Новом Осколе Белгородской области

12:02

Соревнования запланированы на 13 и 14 мая.

Организаторы не стали «ломать» сетку турниров из-за переноса второго этапа первенства и чемпионата региона. Поэтому второй этап, как ожидается, будет проведён после третьего – скорее всего, это случится через неделю после соревнований в Новом Осколе.





В командный зачёт чемпионата и первенства региона пойдут результаты спортсменов – представителей классов: 65 см³ (8-12 лет), 85 см³ (11-15 лет) ,125 см³ (15 лет и старше), Open (15-35 лет), Open «воздух» (15 лет и старше) и Open-2 (35 лет и старше).

В личном первенстве смогут участвовать ветераны мотоспорта по группам: группа А (45-52 года), группа Б (52-59 лет) и группа В (59 лет и старше). Для детей от пяти до восьми лет (класс 50 см³) организуют показательные заезды, сообщает пресс-служба Федерации мотоциклетного спорта Белгородской области.