Молодёжная хоккейная команда Белгорода обзавелась своим транспортом
На нём спортсмены смогут ездить на сборы и соревнования.
С хоккеистами встретился мэр областного центра Константин Полежаев. Во встрече участвовали председатель президиума региональной федерации хоккея Александр Пашков и главный тренер молодёжки Владимир Бовинов.
В заключение диалога стороны обменялись подарками. Глава города получил на память хоккейную клюшку, на которой оставили автографы все игроки команды. Константин Полежаев подарил команде автобус с символикой клуба. Спортсмены смогут использовать транспорт для поездок на соревнования и сборы, сообщает пресс-служба мэрии Белгорода.
Фото пресс-службы мэрии Белгорода