Молодёжная хоккейная команда Белгорода обзавелась своим транспортом

10:26

На нём спортсмены смогут ездить на сборы и соревнования.

С хоккеистами встретился мэр областного центра Константин Полежаев. Во встрече участвовали председатель президиума региональной федерации хоккея Александр Пашков и главный тренер молодёжки Владимир Бовинов.

В заключение диалога стороны обменялись подарками. Глава города получил на память хоккейную клюшку, на которой оставили автографы все игроки команды. Константин Полежаев подарил команде автобус с символикой клуба. Спортсмены смогут использовать транспорт для поездок на соревнования и сборы, сообщает пресс-служба мэрии Белгорода.

Фото пресс-службы мэрии Белгорода