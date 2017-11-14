Молодые фигуристы борются за Кубок Алексея Мишина в Белгороде

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14 ноября на ледовой арене «Оранжевый лёд» состоялось торжественное открытие всероссийских соревнований по фигурному катанию на коньках «Кубок Алексея Мишина».

Традиционный турнир проходит уже в 16-й раз, в этом году в нём приняло участие 117 спортсменов из 30 организаций России и один спортсмен из Украины (г. Харьков).

С каждым годом все больше и больше приезжает людей из регионов, география ширится, так как все стараются присоединится к этому движению ‒ «Кубок А. Мишина». Для всех большой стимул ‒ попасть в список победителей Кубка и закрепиться в истории этого турнира. Светлана Михайлова судья всероссийской категории

На 16-е традиционные соревнования приехали из Орла, Одинцово, Санкт-Петербурга, Москвы (семь разных школ), Сургута, Краснодара, Казани и других городов России. Белгородскую область представляют 10 спортсменов, а также Влада Липовская, воспитанница белгородской школы, которая с этого сезона тренируется в Москве под руководством Ильи Климкина.

В конкурсе примут участие воспитанники Алексея Мишина, которых сопровождает его ученик Артур Гачинский (победитель 4-го «Кубок Алексея Мишина», бронзовый призёр Чемпионата мира). Команду из Сочи привёз ещё один ученик мастера ‒ Алексей Урманов (чемпион Олимпийских игр 1994 года), а команду из Краснодара тренирует Сергей Добрин (победитель и призёр чемпионатов России).

Участники будут бороться за выполнение разрядов «мастер спорта, КМС и первый спортивный разряд.

Соревнования по фигурному катанию на коньках «Кубок А. Мишина» завершатся 15 ноября.

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