«Мини-звёзды» мирового кикбоксинга: сборная региона вернулась с Кубка мира с 12 медалями

11:22

В копилке у пяти спортсменов из Белгородской области – семь золотых, две серебряные и три бронзовые медали.

Кубок мира по кикбоксингу, который проходил в Будапеште, собрал на одной площадке 2692 сильнейших в мире мастеров этого вида спортивного единоборства из 249 клубов 38 стран. Белгородская сборная во главе с тренером ДЮСШ № 4 Алексеем Потеряхиным в иной раз подтвердила спортивный статус региона, завоевав в общей сложности 12 медалей разного достоинства.

В первый соревновательный день Ксения Артебякина в разделе «лайт-контакт» одержала победу, одолев двух спортсменок из Венгрии. Аналогичный результат она показала и в разделе «кик-лайт», снова выиграв у хозяек турнира, в поинтфайтинге у Ксении – серебро (-1 очко в финальном поединке с венгеркой).

Антон Павлов в разделе «лайт-контакт» победил спортсменов из Болгарии, Хорватии, Венгрии (2) и Украины.

Владислав Воронин добился успеха в поединках против представителей Болгарии, Украины (2), Венгрии (3) и Гватемалы.

Триумфатором второго соревновательного дня в разделе «поинтфайтинг» стал 8-летний Богдан Ефимов, который одержал победы над соперниками из Венгрии и Болгарии.

По итогам третьего дня Кубка мира белгородские кикбоксеры завоевали две золотых, серебряную и две бронзовые медали.

Ксения Артебякина, по словам тренера, была героем дня. В разделе «кик-лайт» (в весовой категории свыше своей) она обошла соперниц из Венгрии и Великобритании и в финале встретилась с действующим победителем первенства мира – спортсменкой из Австрии. В тяжелейшем противостоянии Ксении удалось занять первое место на пьедестале почёта. Но на этом достижения белгородки в этот день не закончились. В разделе «лайт-контакт» (весовой категории свыше своей) Ксения сначала выиграла у венгерки, а затем потерпела поражение от словенки. В итоге – бронзовая медаль.

Владислав Воронин в разделе «лай-контакт» (весовой категории свыше своей) обошёл венгра и итальянца – подтверждение тому золотая медаль, а в разделе «кик-лайт» он оказался сильнее спортсмена из Греции, но, к сожалению, уступил венгру и завоевал бронзовую медаль.

Я доволен выступлениями своих спортсменов. Конечно, были ошибки, могли привезти 10 кубков, но и семь – это шикарно. Венгрия – одна из сильнейших команд в мире, мы смогли с ними конкурировать и в большинстве случаев одерживали победу. Четверо спортсменов получили путёвки на первенство Европы в городе Скопье (Македония). Турнир пройдёт со 2 по 10 сентября этого года. Мы ищем спонсоров на эту поездку, и если удастся найти, то это наш следующий старт. Алексей Потеряхин

Сумма для поездки на первенство Европы – солидная, поэтому поездка сейчас напрямую зависит от капиталовложений, которые белгородская команда сможет собрать. Помимо этого спортсменов ждёт Кубок мира в Анапе с 20 по 24 сентября и кубок России в Самаре с 24 по 29 октября 2017 года.

Фото со страницы Алексея Потеряхина в социальной сети «ВКонтакте»