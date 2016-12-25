Мини-футбольный турнир памяти Б. Н. Чефранова в 20-й раз прошёл в Белгороде

19:35

Первое место заняла команда «РусАгро», одержавшая победы во всех пяти матчах. «Белгородский» НИИСХ стал вторым, третье место в завершающей игре турнира вырвал в очной встрече «Белгородский ГАУ».

«Богатырь, финт смени! Ну нельзя же каждый раз пытаться одинаково обыграть!», – на площадке спорткомплекса БГТУ им. В. Г. Шухова кипели страсти юбилейного, уже 20-го турнира памяти Б. Н. Чефранова.

В последнем матче между «Технологом» и «Белгородским» НИИСХ уже ничего не решалось – команда БГТУ уже точно была на последнем месте, их соперники обеспечили себе «серебро». Но «Технолог» рвал и метал в первом тайме – 5:1 под недоумённый взгляд тренера проигрывающей команды. Тактические изменения в перерыве принесли плоды: вратарь «Технолога» тащил почти всё, но только времени не хватило «жёлто-синим», чтобы отыграться – 4:5.

Тем временем победители турнира веселились на трибуне. Начали ещё во время последнего матча с «Энергомашем», который с турнирной точки зрения уже ничего не решал. «Энергомашевцы» повели 3:0, и только после этого игроки «РусАгро» пришли в себя, начали играть в футбол и в итоге одержали волевую победу.

Игрок «РусАгро» Валентин Несветов раскрыл несложные секреты футбольного успеха: «Мы были настоящей командой. Много тренировались, бились друг за друга, поэтому и результата добились. Немного допустили расхлябанность в последней игре, но исправились».

Скромен был и его одноклубник, лучший бомбардир турнира Рафаэль Ферзелиев.

Выиграли первый матч легче, чем ожидали, и так на кураже прошли все матчи. Я всегда много забиваю, но здесь основная заслуга партнёров по команде. Это же мини-футбол: ногу у штанги подставил – забил гол, но мяч туда ещё нужно доставить. Рафаэль Ферзелиев

Награждал команды сын Б. Н. Чефранова Владимир. Он отметил высокий уровень футболистов и самоотдачу по ходу соревнований.

Отец, будучи директором «Энергомаша», в 60-е годы создал футбольную команду, которая впервые в истории белгородского футбола выступала во второй группе класса «А» – так тогда называлась первая лига чемпионата СССР. С заводской команды пошло становление и развитие профессионального футбола в Белгороде. В 90-е годы в турнире участвовало до 60 команд из городов и районов области, сейчас играют только белгородцы. Но отмечу, что всегда игры проходят в напряжённой, открытой борьбе, за что спасибо всем ребятам. Владимир Чефранов

Кубки, медали и ценные призы вручили трём призёрам соревнований, лучшим игрокам и лучшему бомбардиру. Все участники получили, помимо спортивных эмоций, памятные дипломы.

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