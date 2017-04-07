Матч «Белогорья» с кемеровским «Кузбассом» сдвинут на два часа

18:19

Прямой эфир на престижном спортивном канале заставляет в каком-то смысле идти на жертвы. Так, по требованию ВФВ в интересах телевидения заключительный матч регулярного чемпионата России начнётся в 16:00 8 апреля.

Напомним, что в прошлый раз, несмотря на выездную игру, удача была на стороне хозяев. Примечательно, что тогда подопечным Александра Косарева удалось победить соперника даже без великого Сергея Тетюхина. Вспомнить, как проходила эта встреча, можно, прочитав наш материал.

А чтобы увидеть заключительную битву, ещё раз напоминаем, что приходить нужно в 16:00 в ЦД «Космос».