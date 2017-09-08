Матч «Белогорья» из-за выборов губернатора перенесли на 11 сентября

14:35

Ранее игру с командой «Югра-Самотлор» из Нижневартовска планировали провести в это воскресенье, 10 сентября.

В Центре досуга «Космос» на время выборов традиционно располагается избирательный участок. Поэтому решили провести матч в понедельник. Начнётся он в 19:00.

ВК «Белогорье» – бессменный участник российского чемпионата – стартует в Суперлиге в 26-й раз. Регулярный чемпионат продлится до 3 марта. 14 команд сыграют по два матча друг с другом. Восемь лучших команд выйдут в плей-офф, где в сериях до двух побед определят чемпиона.