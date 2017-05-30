Масштабный детский турнир по шахматам и шашкам провели в Белгороде

12:32

Участие в интеллектуальных соревнованиях приняли более 50 детей, в том числе и молодые шахматисты с ограниченными возможностями. Турнир приурочили к Международному дню защиты детей, который традиционно проходит 1 июня.

Такие мероприятия белгородская шахматная федерация проводит с 2010 года. Турниры проходят при поддержке управления по физической культуре и спорту администрации города и области, регионального Центра адаптивного спорта, НИУ «БелГУ», а в этом году присоединился ещё и Межрегиональный межотраслевой профессиональный союз «Правда», который выступил в роли генерального партнёра.

Основная задача турнира: приобщить наших детей к интеллектуальным видам спорта. Для юных талантов с ограниченными возможностями – это способ интеграции в общество. Шахматы вообще входят в пятёрку самых популярных спортивных дисциплин. Важно, что мы проводим турнир на открытой площадке НИУ «БелГУ», на свежем воздухе – для детей и их родителей это отличный вариант воскресного времяпровождения. Сергей Фуглаев

председатель межрегионального межотраслевого профессионального союза «Правда»



Турнир проходил в формате сеанса одновременной игры, известного всем из советских фильмов, таких как «Кавказская пленница», «Двенадцать стульев» и других, когда один человек играет одновременно с десятком людей. Так и здесь у каждого представителя Центра интеллектуальных видов спорта – по 10-15 досок. Играли участники до победного.

Шахматный турнир открыла партия главного «правдивца» Сергея Фуглаева с сыном первого гроссмейстера Белгородской области, руководителя региональной шахматной федерации Александра Иванова. Никита Иванов-Драничников – инвалид по слуху с детства и отличный игрок, имеет пока что второй разряд. Сергей Иванович сразу подчеркнул, что не очень хорошо играет в шахматы, но всегда «за» быструю партию с достойным соперником.

Игра была отличной – достойный соперник. Хорошо, что есть такие турниры, ведь чтобы отработать шахматные приёмы, надо их использовать на практике. Никита Иванов-Драничников

Напомним, что 21 марта текущего года при финансовой поддержке профсоюза «Правда» был торжественно открыт реконструированный белгородский шахматный клуб. По словам Александра Иванова – новый облик клуба стал ещё больше привлекать белгородцев.

Хочется отметить, что после ремонта шахматного клуба, люди стали чаще и с большим удовольствием приходить к нам. Мы уже провели несколько областных соревнований. К осени, думаю, каждый день клуб будет заполнен игроками, а летом шахматисты предпочитают помещению парки и скверы. Александр Иванов

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