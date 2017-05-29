Спорт:

Маленькие дзюдоисты из Белгородской области привезли с турнира два золота и две бронзы

17:51
29 Мая 2017
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Соревнования проходили в Павловске Воронежской области и были приурочены ко Всемирному дню защиты детей, который традиционно проходит 1 июня.

Аудитория участников – до 13 лет, география – Белгородская, Курская, Воронежская области и Луганская народная республика. Белгород на этих соревнованиях представили воспитанники спортивного клуба «Атом».

В итоге в копилке у белгородцев – два золота и две бронзы. Медали высшей пробы завоевали Александр Абрамов (2008 г. р.) в весе 30 кг и Артём Макеев (2009 г. р.) в весе 26 кг.

Почётные третьи места на пьедестале заняли Андрей Рагозин (2009 г. р.) в весе 34 кг и Иван Цапков (2006 г. р.) в весе 50 кг.

Фото «Спорт 31»

 


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