Маленькие дзюдоисты из Белгородской области привезли с турнира два золота и две бронзы
Соревнования проходили в Павловске Воронежской области и были приурочены ко Всемирному дню защиты детей, который традиционно проходит 1 июня.
Аудитория участников – до 13 лет, география – Белгородская, Курская, Воронежская области и Луганская народная республика. Белгород на этих соревнованиях представили воспитанники спортивного клуба «Атом».
В итоге в копилке у белгородцев – два золота и две бронзы. Медали высшей пробы завоевали Александр Абрамов (2008 г. р.) в весе 30 кг и Артём Макеев (2009 г. р.) в весе 26 кг.
Почётные третьи места на пьедестале заняли Андрей Рагозин (2009 г. р.) в весе 34 кг и Иван Цапков (2006 г. р.) в весе 50 кг.
Фото «Спорт 31»