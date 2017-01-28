Максим Жигалов – «Новосибирский палач»: «Белогорье» – «Локомотив» 3:0

23:25

17-й тур регулярного чемпионата пополнил копилку воспитанников Геннадия Шипулина очередной победой.

В гости к белгородским «львам» прибыла новосибирская команда во главе с эмоциональным Пламеном Константиновым. Сибиряки, занимающие третье место в турнирной таблице, приехали с уверенностью, что повторят прошлогодний успех (3:2).

Обоюдоострая, а порой адская борьба с первых минут матча стала фирменным блюдом сегодняшнего вечера. С небольшим отставанием подошли «львы» как к первому техническому – 6:8, так и ко второму – 15:16. Всему виной отсутствие стабильного блока и обострение хронической «болячки» – катастрофическое количество ошибок на своих подачах. При счёте 18:18, ко всеобщему удивлению, на площадку вышел Александр Богомолов. Участник «львиной» команды сменил тренерский костюм на игровую форму, но при этом не переставал давать советы во время тайм-аутов. Финал первой партии получился ярким и напряжённым. Команды обменялись сериями ошибок и вышли за стандартные «рамки» привычного счёта. Главным похоронщиком новосибирцев стал Макс Жигалов, а белгородцы «на зубах» вытянули первый сет – 32:30.

Во второй партии сибиряки ко второму антракту не только обеспечили себе приличный отрыв (16:13), но и довели далее до +5. Удачные тренерские замены в лице Романа Данилова (включая эйс) и Сергея Багрея помогли «львам» сравнять счёт 23:23. Вскоре результат на табло «перевалил» за стандартные 25 очков. Но как бы ни старался «Локомотив», невероятная серия сетболов вновь была на стороне «львов» – 34:32. А Максим Жигалов с товарищами подарил фанам незабываемые впечатления от субботнего вечера.

В третьей партии воодушевлённые хозяева стали лидировать с первых розыгрышей, но после второго обязательного перерыва начали сдавать позиции. Этим не могли не воспользоваться гости, и при счёте 20:20 волейбольные болельщики снова запаслись валидолом. Но повторить подвиг белгородцев и отыграть 5-очковое отставание новосибирцам всё же не удалось. Минимальное преимущество подопечных Александра Косарева – 25:23. Такая «сухая», но такая трудная победа.

Эта победа стала отличным подарком для вице-президента клуба Анатолия Багрея, который сегодня отметил 65-й юбилей.

Самым результативным игроком матча стал Макс Жигалов – 23 очка.

После матча Александр Косарев прокомментировал ситуацию с Богомоловым: «У Снегирёва небольшие проблемы с плечом, решили дать немного времени восстановится. Богомолов в порядке, у него большой опыт за плечами, по эпизодам сыграть положительно на блоке для него не составляет труда».

Но больше всего был недоволен болгарский тренер «Локо» Пламен Константинов: «Вторая партия была чисто судейской, такие московские судьи «убивают» волейбол. Я не против, чтобы хозяевам чуточку симпатизировали, но не настолько и не на сетболах. В самый ответственный момент у игрока «Белогорья» касание, а он свистит в обратную сторону».

1 февраля ВК «Белогорье» будет играть в «Космосе» против итальянской «Перуджи».