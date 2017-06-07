Спорт:

Максим Жигалов может покинуть ВК «Белогорье»

15:49
07 Июня 2017
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Об этом заявил главный тренер и директор белгородского клуба Геннадий Шипулин.

Диагональный «львов» и сборной России Максим Жигалов заявил о своём намерении провести следующий сезон в другом клубе.

Данилов остаётся, а Максим Жигалов хочет в следующем сезоне попробовать силы в другом клубе. Он изъявил желание покинуть «Белогорье».

Геннадий Шипулин сообщил по телефону агентству «Р-Спорт».

Напомним, что в среду белгородский клуб подписал контракт с диагональным Константином Бакуном, который ранее выступал за московское «Динамо».

Спортивный директор «Белогорья» Тарас Хтей подчеркнул, что у Жигалова действующий контракт с белгородским клубом. «Жигалов пока игрок «Белогорья», у него есть контракт. Мы с ним в диалоге по поводу следующего сезона», – сказал Хтей «Р-Спорту».


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