Максим Жигалов может покинуть ВК «Белогорье»
Об этом заявил главный тренер и директор белгородского клуба Геннадий Шипулин.
Диагональный «львов» и сборной России Максим Жигалов заявил о своём намерении провести следующий сезон в другом клубе.
Данилов остаётся, а Максим Жигалов хочет в следующем сезоне попробовать силы в другом клубе. Он изъявил желание покинуть «Белогорье».
Геннадий Шипулин сообщил по телефону агентству «Р-Спорт».
Напомним, что в среду белгородский клуб подписал контракт с диагональным Константином Бакуном, который ранее выступал за московское «Динамо».
Спортивный директор «Белогорья» Тарас Хтей подчеркнул, что у Жигалова действующий контракт с белгородским клубом. «Жигалов пока игрок «Белогорья», у него есть контракт. Мы с ним в диалоге по поводу следующего сезона», – сказал Хтей «Р-Спорту».