Спорт:

«Львы» отметили юбилей ударной победой: «Белогорье» – «Халкбанк» 3:0

22:23
22 Декабря 2016
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22 декабря продолжились матчи 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов по волейболу сезона 2016-2017. В белгородском «Космосе» удалось, как говорится, совместить приятное с полезным. В день своего 40-летия наш клуб подарил болельщикам не только праздничную программу, но и столь важную победу.

В составах команд произошли изменения. Так, в старте «Белогорья» зрители не увидели приболевшего Артема Смоляра (его место занял Дмитрий Терёменко), а у турок отсутствовал бразилец Липе и голландец Коой. 

Ударную силу клуба представлял легендарный Иван Милькович. Немного «пободавшись» в начале стартового сета, гости под напором Макса Жигалова и Дмитрия Мусэрского быстро сникли и «уверенно» отдали партию – 14:25. 

Во второй партии гостям удалось неожиданно быстро проснуться и создать хозяевам массу проблем. У белгородцев в этом сете некстати стали обострятся хронические «болячки» в виде ошибок на подаче.  

Как обычно в таких случаях Александр Косарев прибегнул к постоянным заменам. Подсевшего Жигалова заменил Роман Данилов, на площадке периодически появлялись Сергей Багрей и Ян Ерещенко. 

Догнать постоянно убегавшего соперника «львам» удалось только в концовке партии, ударно отыграв три очка – 23:23. Серию сетболов выиграли хозяева, во многом благодаря двум последним подачам легендарного Сергея Тетюхина – 30:28. 

И когда, как не в этот день подарить своим фанам победу, и обязательно «сухую»? Подопечные Геннадия Шипулина сделали всё возможное, чтобы не омрачить праздник – 25:21. Максим Жигалов стал самым результативным игроком матча – 18 очков. 

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