«Львы» заказывают билеты в Москву: «Енисей» – «Белогорье» 2:3

23:09

23 апреля в Красноярске состоялся второй матч серии плей-офф, по итогам которого решался выход (или продолжение борьбы в серии) в «Финал шести» наших волейболистов. Белгородцы для решения этой задачи потратили целых пять сетов, но все же в свою пользу.

В стартовой шест`рке тренерский штаб «Белогорья», выпустив с первых минут Александра Сафонова, вновь удивил болельщиков. Сам первый сет отметился напряжённой борьбой с первых минут и до окончания этого отрезка. Команды держали друг друга «на коротком поводке», давая оторваться максимум на 2 очка. Чуть больше везения и мастеровитости оказалось на нашей стороне – 26:24.

Вторую партию команды начали в том же ключе, однако тревожный звонок прозвенел после усадки на скамейку (причины неизвестны) самого Дмитрия Мусэрского. Запаса прочности белгородцам хватило до второго обязательного перерыва, а потом команду словно подменили. Сбой во всех компонентах игры привёл к проигрышу – 19:25. Начали «львы» третью партию более резво и даже отрывались от соперника на 2-3 очка, но всё же непонятное отсутствие «Малыша» сказалось на итоговом счёте партии – 20:25. Перед «львами» замерещила нерадужная перспектива третьего поединка в серии.

Глаз белгородского болельщика порадовался на старте четвёртой партии, когда увидел знакомые 2,19 на площадке. К этому этапу тренеры определились с шестёркой, которая в итоге принесла столь нужную победу в сете – 25:20.

Счастливый лотерейный билет «львы» вытащили без проблем, сметая с площадки «Енисей» 15:7. Счёт в серии стал 2:0. Таким образом «Белогорье» будет участвовать и бороться в «Финале шести» розыгрыша Суперлиги 2016-2017, который состоится в Москве с 5 по 11 мая.