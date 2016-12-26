Лучших спортсменов и тренеров за 2016 год назвали в Белгородской области

16:46

Соответствующий документ уже опубликован на сайте Управления физической культуры и спорта региона.

10 тренеров и 10 спортсменов уже вписали свои имена в спортивную историю страны.

Неудивительно, что в этом списке оказались участники Игр в Бразилии – олимпийский чемпион Евгений Тищенко и бронзовые призёры Владимир Никитин и Виталий Дунайцев и их тренеры Николай Булгаков (тренер Дунайцева), Михаил Магомедов (тренер Никитина) и Олег Меньшиков (тренер Тищенко).

Иван Беляев в этом году снова подтвердил свой титул чемпиона мира. На мировом турнире в длинном цикле он реализовал 85 подъёмов, не дотянув до рекорда совсем немного (87 раз в 2014 в Гамбурге). Подготовил чемпиона тренер СДЮСШОР № 5 Сергей Меркулин, которого также отметили в Управлении.

Шамиль Гаджимусаев – в копилке 24-летнего спортсмена две победы на российском чемпионате, две – на кубке и по одной на чемпионате Европы и мира. В этом году он был единственным представителем Белгородской области на чемпионате Европы по кикбоскингу (WAKO) в разделе «лоу-кик». Представителя клуба «Спарта» тренирует заслуженный тренер Валентин Пушкарёв.

Андрей Кожемякин и Татьяна Рябченко – наши паралимпийцы. На их спортивную карьеру в этом году выпало немало приключений со знаком минус. Тем не менее они достойно выступили на альтернативной олимпиаде и продолжают готовиться к следующим стартам.

Юлия Чурсина в этом году установила мировой рекорд по стрельбе среди глухих на чемпионате в Казани.

Среди тренерского штаба по пулевой стрельбе был отмечен заслуженный тренер России, старший тренер-преподаватель стрелковых видов спорта СШОР «Спартак» Сергей Кривцов.

Анна Самыгина выступает в разделе кикбоксинг-формс и недавно вернулась с Кубка Европы с двумя победами (выступление в мягком стиле с оружием и без). Также в этом году она стала лучшим студентом НИУ «БелГУ». Подготовила её заслуженный тренер России Кира Борисенко – её имя также вошло в список лучших.

Кирилл Сидельников – многократный чемпион России, Европы и мира, выступает на турнирах по боевому самбо и смешанным единоборствам. А совсем недавно он вышел в финал Гран-при турнира Fight Night Global. Его наставник – заслуженный тренер России по боевому самбо Владимир Воронов.

В список лучших тренеров вошли ещё две не менее значимые персоны в Белгородской области – это Геннадий Шипулин – вице-президент Всероссийской федерации волейбола, директор и бессменный главный тренер волейбольной команды «Белогорье» и Сергей Крамской – заведующий кафедрой физического воспитания и спорта БГТУ им. В. Г. Шухова, профессор, кандидат социологических наук, тренер гандбольного клуба «Технолог-Спартак».