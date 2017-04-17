Лучшие мотокроссмены соберутся на соревнованиях в Белгородской области

10:25

Крупное спортивное событие запланировано на выходные, 22 и 23 апреля.

В эти дни на трассу выйдут участники нескольких видов соревнований. Будут проводиться чемпионат и первенство Белгородской области, первый этап открытого личного молодёжного первенства региона на кубок главы Белгородского района, первый этап чемпионата и первенства Белгорода и Белгородского района.

На чемпионат и первенство области приглашаются команды городов, районов, областей России, Союза независимых государств. Также допускаются спортсмены, которые участвуют в личном зачёте.

Заезды квадроциклов пройдут в рамках чемпионата и первенства Белгорода и Белгородского района.





В командный зачёт чемпионата и первенства региона пойдут результаты спортсменов – представителей классов: 65 см³ (8-12 лет), 85 см³ (11-15 лет) ,125 см³ (15 лет и старше), Open (15-5 лет), Open «воздух» (15 лет и старше) и Open-2 (35 лет и старше).

В личном первенстве смогут участвовать ветераны мотоспорта по группам: группа А (45-52 года), группа Б (52-59 лет) и группа В (59 лет и старше). Для детей от пяти до восьми лет (класс 50 см³) организуют показательные заезды.

В молодёжных соревнованиях будут участвовать спортсмены в классах 50 см³ (показательные заезды), 65 см³ и 85 см³.

Старт соревнований запланирован на 11 часов на трассе в селе Ясные Зори Белгородского района, сообщает пресс-служба Федерации мотоциклетного спорта Белгородской области.