Лучшая студенческая спортивная команда по волейболу определится в Белгороде

15:14

Белгородский госуниверситет выступил площадкой для масштабного турнира – всероссийского финала чемпионата Ассоциации студенческих спортивных клубов России по волейболу.

На площадку УСК Светланы Хоркиной вышли девять мужских и семь женских команд от Москвы до Владивостока. Это сильнейшие студенческие волейбольные сборные ведущих вузов страны. Право принимать такие престижные соревнования – отчасти заслуга женской команды НИУ «БелГУ». Представительницы ССК «НИУ БелГУ» оставили позади всех своих конкуренток, в финале расправившись с чувашскими волейболистками ССК «ЧувГУ» со счётом 2:0. Победой в прошлом году отметилась и мужская половина – команда ССК «Технолог» БГТУ им. В. Г. Шухова в финале сломила сопротивление ССК «СФУ» – 2:0.

Волейбол для Белгородской области – это спорт номер 1. Мы гордимся своими достижениями, великими спортсменами. Для нас очень приятно принимать соревнования по волейболу такого уровня и масштаба. НИУ «БелГУ», как известно, выпустил много олимпийских чемпионов, победителей европейских и мировых соревнований. Олег Сердюков

начальник управления физической культуры и спорта Белгородской области

Нынешние участники соревнований были определены заблаговременно. В каждом субъекте проходили сначала отборочные этапы, победители которых выходили в финал.

По регламенту соревнований команды будут разделены на две подгруппы. По итогам сыгранных матчей в каждой подгруппе будут определены две команды финалистов, которые в итоге сразятся в так называемом «Финале четырёх».

Абсолютными победителями финала станут две волейбольные команды среди юношей и девушек. Они получат переходящие Кубки – победителей, которые через год будут отданы следующим.

Я надеюсь, что на этих соревнованиях мы, возможно, увидим того, кто в перспективе сможет перейти на более серьёзный уровень и пополнить ряды именитых российских волейбольных клубов. Вячеслав Зайцев

олимпийских чемпион, заслуженный мастер спорта СССР

Волейбольные матчи проводятся по утверждённым правилам ВФВ, но немного по упрощённой системе. Если в большом волейболе игра идёт до трёх побед, то здесь мы сделали до двух побед три партии. Тайм-ауты, перерывы остаются за командами. Михаил Разиньков

главный судья соревнований

Перед реальными волейбольными зарубами между студенческими сборными организаторы решили подготовить сюрприз для гостей Белгорода – «Матч звёзд» с двумя именитыми волейболистами «Белогорья» – Александром Косаревым и Романом Даниловым.

По условиям короткого матча, который играли до 15 очков (одна партия), мужские команды были сформированы из капитанов сборных-участников + по одному волейболисту в команду (Косарев и Данилов). Руководителями команд были назначены не менее великие персоны в мире волейбола: одна команду возглавил Вячеслав Зайцев, а вторую Вадим Хамутских.

Победа в показательном матче со счётом 15:10 досталась команде Вадима Хамутских, в которой выступал Роман Данилов.

Очень интересно было принимать участие в этом волейбольном матче. Сейчас у нас отпуск и очень скучно иногда просто сидеть дома, а поиграть со студентами – самое оно как альтернатива. Уровень у ребят для студенческой лиги достаточно приличный, немного не хватает роста. Роман Данилов

Игра была хорошая – где-то уже растерял навыки, надо следить за собой. Вообще считаю, что такие турниры являются очень хорошей тренировочной базой для молодых волейболистов. Александр Косарев

Напомним, что Александр Косарев в сезоне 2016/17 занимал должность старшего тренера «львов». Вчера стало известно, что этот чин перешёл к Александру Богомолову. В связи с этим корреспондент ИА «Бел.Ру» поинтересовался о планах Александра на ближайший сезон.

Пока планов нет. Сейчас я в отпуске, отдыхаю. Возможно, ближе к осени определимся – что, где, как. Пока ничего не могу сказать точно. Александр Косарев

Финал Чемпионата АССК России по волейболу проходит с 7 по 10 июня.

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