Либеро Алексей Обмочаев узаконил отношения с «Белогорьем» ещё на три года

14:05

28-летний волейболист продлил контракт с именитым волейбольным клубом до сезона 2019/20.

Олимпийский чемпион Лондона возобновил карьеру в белгородской команде после того, как пропустил почти год с момента разрыва контракта с московским «Динамо» (2013-2016).

Напомним, что Алексей Обмочаев за свою профессиональную карьеру успел поиграть в «Нефтехимике» из Салавата, казанском «Зените», калининградском «Динамо-Янтаре», московском «Динамо».

В составе сборной России Обмочаев сыграл 44 матча.

Впереди у белгородского клуба – «Финал шести» Суперлиги, который стартует уже 6 мая.