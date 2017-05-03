Либеро Алексей Обмочаев узаконил отношения с «Белогорьем» ещё на три года
28-летний волейболист продлил контракт с именитым волейбольным клубом до сезона 2019/20.
Олимпийский чемпион Лондона возобновил карьеру в белгородской команде после того, как пропустил почти год с момента разрыва контракта с московским «Динамо» (2013-2016).
Напомним, что Алексей Обмочаев за свою профессиональную карьеру успел поиграть в «Нефтехимике» из Салавата, казанском «Зените», калининградском «Динамо-Янтаре», московском «Динамо».
В составе сборной России Обмочаев сыграл 44 матча.
Впереди у белгородского клуба – «Финал шести» Суперлиги, который стартует уже 6 мая.