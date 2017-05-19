Легионер «Белогорья» Дмитрий Терёменко перешёл на польскую сторону

10:01

30-летний блокирующий следующий сезон проведёт в клубе «Радом» (Польша).

Сезон 2016/17 Дмитрий провёл неплохо до момента, пока «Белогорье» не взяло в команду бразильского блокирующего Марлона. После этого украинский волейболист стал реже выходить на площадку и помогал команде только в матчах Лиги чемпионов.

Отметим, что до сезона в Белгороде Терёменко десять лет выступал за харьковский «Локомотив».

«Радом» в чемпионате Польши 2016/17 занял 7-е место, сообщает пресс-служба ВК «Белогорье».