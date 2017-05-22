Команда БГТУ им. В. Г. Шухова победила в первом этапе Чемпионата по прокатному картингу

13:07

За победу 20 мая на открытом треке АСК «Вираж» боролись семь команд из Белгорода, Орла, Курска, Москвы, Брянска и Рязани.

Участникам первого этапа Чемпионата Российского студенческого спортивного союза по прокатному картингу предстояло выполнить четыре квалификационных заезда, каждый из которых мог включать максимум 25 кругов.

В перерывах между заездами с показательным выступлением на трек выезжал гоночный болид команды Shukhov racing team – Stingray, пилотируемый главным механиком Алексеем Зоря.

По итогам состязаний первое место заняла команда БГТУ им. Шухова (100 кругов). На втором месте оказалась сборная Юго-Западного государственного университета (99 кругов). Третье место занял Российский университет дружбы народов (96 кругов).

Лучшей пилотессой признана Елена Прохорова (БГТУ им. Шухова), а лучшим пилотом – Михаил Корнев (ЮЗГУ).

Сертификатами за участие были награждены Орловский государственный университет им. И. С. Тургенева (94 круга), Белгородский государственный аграрный университет им. В. Я. Горина (87 кругов) и Брянский государственный технический университет (92 круга). Диплом «За волю к победе» присвоен Рязанскому государственному университету имени С. А. Есенина (86 кругов).

Победителям и призёрам кубки, медали и почётные грамоты вручил ректор БГТУ им. В. Г. Шухова Сергей Глаголев.

Следующий этап Чемпионата состоится 17-18 июля в Рязани, сообщает автоспортивный комплекс «Вираж».

Фотографии предоставлены БГТУ им. В. Г. Шухова