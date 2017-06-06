Команда АСК «Вираж» из Белгорода победила в III этапе Чемпионата России по ралли-рейдам

13:34

Соревнования «Великая степь – Дон» проходили в Волгоградской области 2-4 июня и собрали 40 экипажей.





За три дня этапа участникам предстояло преодолеть почти 800 км по песчаным, степным дорогам и дюнам. Условия гонки осложнили прошедшие накануне ливневые дожди.

Белгородская команда АСК «Вираж» была представлена тремя экипажами на двух прототипах «Toyota LC 80» и одном прототипе «Nissan NP300 Pick-Up».

Максим Кирпилёв со штурманом Олегом Тюпенкиным добились наилучших результатов, завоевав золото в категории «Рейд-спорт». Два других экипажа привезли серебро в категориях «Рейд-спорт» и в абсолютном зачёте.

В командном зачёте белгородским гонщикам удалось набрать наибольшее количество очков, опередив лидеров Чемпионата – команды «SUPROTEC Racing» и заводскую «ГАЗ Рейд Спорт».

Следующий этап соревнований запланирован на 25-27 августа в Самарской области, рассказали в пресс-службе АСК «Вираж».