Клуб атлетического многоборья «ЭРА» ищет новых героев на шоу рекордов

15:56

Установить свой личный рекорд по переносу коромысла, удержать нескольких человек на гвоздях и другое можно в эту субботу, 24 июня, в рамках празднования Всероссийского олимпийского дня.

Мероприятие начнётся в 16:00 на площадке Центра молодёжных инициатив Белгорода. Участникам предлагают установить следующие рекорды: перенос коромысла весом полтонны, удержание шести человек лёжа на гвоздях, перетягивание каната один против восьми человек.

Сможешь больше? Приходи в эту субботу на площадку ЦМИ. Обо всех подробностях можно узнать в группе Клуба «ВКонтакте».



