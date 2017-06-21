Спорт:

Клуб атлетического многоборья «ЭРА» ищет новых героев на шоу рекордов

15:56
21 Июня 2017
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Установить свой личный рекорд по переносу коромысла, удержать нескольких человек на гвоздях и другое можно в эту субботу, 24 июня, в рамках празднования Всероссийского олимпийского дня.

Мероприятие начнётся в 16:00 на площадке Центра молодёжных инициатив Белгорода. Участникам предлагают установить следующие рекорды: перенос коромысла весом полтонны, удержание шести человек лёжа на гвоздях, перетягивание каната один против восьми человек.

Сможешь больше? Приходи в эту субботу на площадку ЦМИ. Обо всех подробностях можно узнать в группе Клуба «ВКонтакте».

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