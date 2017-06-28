Календарь волейбольного сезона 2017/18: где? с кем? когда?

14:15

«Белогорье» уже практически укомплектовало свой состав и в скором времени начнёт подготовку к игровым турнирам.

Чемпионат России

Главный турнир страны в этом сезоне стартует 10 сентября. Суперкубок России, который по традиции либо открывал сезон, либо был совмещён с первым туром, в этом году пройдёт 4 ноября. На площадке встретятся казанский «Зенит» и московское «Динамо».

Стоит отметить, что 21 из 26 туров чемпионата страны будет сыгран по субботам. Это, по идее, должно значительно повысить посещаемость игры.

Первые три матча белгородская дружина проведёт дома, поочерёдно сыграв с нижневартовской «Югрой-Самотлор», новоуренгойским «Факелом» и новичком – питерским «Зенитом».

Первый выезд «львов» пройдёт в Казани против непобедимого «Зенита».

Кубок России

Матчи предварительного Кубка России будут проходить параллельно с чемпионатом Европы. Команды, которые заявили в сборную России трёх и более игроков, автоматически выйдут в полуфинальный этап, сообщает «БИЗНЕС Online».

Лига чемпионов, Кубок ЕКВ, Кубок Вызова

Как уже ранее сообщалось, в этом сезоне «Белогорье» пропускает Лигу чемпионов. Вместо этого «львы» будут выступать на не менее престижном турнире – Кубке ЕКВ.

Таким образом, на европейском чемпионате выступят казанский «Зенит», московское «Динамо» и новосибирский «Локомотив», в Кубке ЕКВ – «Белогорье», а на Кубке Вызова – сургутский «Факел».

Подробный календарь можно посмотретьздесь.