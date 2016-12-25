Кадровые перестановки в «Белогорье»: клуб усилился ещё одним игроком

15:33

Состав «львов» пополнит 27-летний либеро Алексей Обмочаев.

Только что, комментаторы матча «Урал» – «Белогорье» подтвердили информацию о переходе игрока. В данный момент Алексей Обмочаев наблюдает за ходом матча с трибун.

По словам комментаторов «МатчТВ», второй либеро «Белогорья» Григорий Драгунов остался в Белгороде по болезни. На игру с уфимским клубом заявлен только один либеро – Роман Мартынюк. Оговоренная сумма за переход Обмочаева уже выплачена, но его бывший клуб – московский «Динамо» не прислал подтверждение, которое бы позволило Алексею уже сегодня выступать за «львов».

У Алексея Обмочаева достаточно неоднозначная репутация. Олимпийский чемпион Игр-2012 по волейболу, в марте 2016 года был отстранён от участия в тренировках и матчах московского «Динамо» за нарушение дисциплины. Как сообщает «Чемпионат». Волейболист пропускал тренировки и вёл себя неподобающим образом. Поговаривали, что Обмочаев употребляет запрещённые вещества.

К играм в составе «Белогорья» Алексей приступит после нового года.