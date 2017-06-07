Спорт:

Кадровые перестановки «Белогорья»: белгородский клуб подписал контракты с пятью волейболистами

18:31
07 Июня 2017
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«Львиную» команду пополнили Бакун, Бирюков, Стрильчук, Макешин и Ерёмин.

Белгородский клуб узаконил свои отношения на будущий сезон 2017/18 с двумя игроками сборной России Константином Бакуном и Денисом Бирюковым, которые прошлый сезон выступали за московское «Динамо».

В обновлённый состав также попали связующий Стрильчук (новокуйбышевская «Нова»), блокирующий Кирилл Макешин (московское МГТУ) и Никита Ерёмин (ВК «Дагестан»).

Также в доигровку привлечём несколько игроков из нашей молодежной команды.

 Геннадий Шипулин

Напомним, что в январе текущего года «Белогорье» подписало контракт с доигровщиком, бывшим «пляжником» Константином Семёновым

Мы оставляем для легионера одно место. Пока начнём (сезон) с одним иностранцем – украинским доигровщиком Яном Ерещенко. А потом уже по ходу сезона будем смотреть.

Геннадий Шипулин



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