Кадровые перестановки «Белогорья»: белгородский клуб подписал контракты с пятью волейболистами

18:31

«Львиную» команду пополнили Бакун, Бирюков, Стрильчук, Макешин и Ерёмин.

Белгородский клуб узаконил свои отношения на будущий сезон 2017/18 с двумя игроками сборной России Константином Бакуном и Денисом Бирюковым, которые прошлый сезон выступали за московское «Динамо».

В обновлённый состав также попали связующий Стрильчук (новокуйбышевская «Нова»), блокирующий Кирилл Макешин (московское МГТУ) и Никита Ерёмин (ВК «Дагестан»).

Также в доигровку привлечём несколько игроков из нашей молодежной команды. Геннадий Шипулин

Напомним, что в январе текущего года «Белогорье» подписало контракт с доигровщиком, бывшим «пляжником» Константином Семёновым