Кадровые перестановки «Белогорья»: белгородский клуб подписал контракты с пятью волейболистами
«Львиную» команду пополнили Бакун, Бирюков, Стрильчук, Макешин и Ерёмин.
Белгородский клуб узаконил свои отношения на будущий сезон 2017/18 с двумя игроками сборной России Константином Бакуном и Денисом Бирюковым, которые прошлый сезон выступали за московское «Динамо».
В обновлённый состав также попали связующий Стрильчук (новокуйбышевская «Нова»), блокирующий Кирилл Макешин (московское МГТУ) и Никита Ерёмин (ВК «Дагестан»).
Также в доигровку привлечём несколько игроков из нашей молодежной команды.
Геннадий Шипулин
Напомним, что в январе текущего года «Белогорье» подписало контракт с доигровщиком, бывшим «пляжником» Константином Семёновым
Мы оставляем для легионера одно место. Пока начнём (сезон) с одним иностранцем – украинским доигровщиком Яном Ерещенко. А потом уже по ходу сезона будем смотреть.
Геннадий Шипулин