Спорт:

Из-за непогоды в Белгородском районе изменены даты соревнований по мотокроссу

10:43
20 Апреля 2017
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Состязания должны были пройти 22 и 23 апреля.

В селе Ясные зори Белгородского района должен был пройти второй этап Чемпионата и Первенства области, первый этап открытого личного молодёжного Первенства Белгородской области на Кубок главы Белгородского района и первый этап Чемпионата и Первенства Белгорода и Белгородского района.

В микрорайоне Улитка планировался первый этап Кубка Черноземья по эндурокроссу.

Соревнования переносятся из-за неблагоприятных погодных условий. Новые даты проведения спортивных мероприятий будут определены позднее, сообщает Федерация мотоциклетного спорта Белгородской области.

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