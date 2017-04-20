Из-за непогоды в Белгородском районе изменены даты соревнований по мотокроссу
Состязания должны были пройти 22 и 23 апреля.
В селе Ясные зори Белгородского района должен был пройти второй этап Чемпионата и Первенства области, первый этап открытого личного молодёжного Первенства Белгородской области на Кубок главы Белгородского района и первый этап Чемпионата и Первенства Белгорода и Белгородского района.
В микрорайоне Улитка планировался первый этап Кубка Черноземья по эндурокроссу.
Соревнования переносятся из-за неблагоприятных погодных условий. Новые даты проведения спортивных мероприятий будут определены позднее, сообщает Федерация мотоциклетного спорта Белгородской области.