Голкипер и защитник ФК «Энергомаш» отправились на сборы с пермским «Амкаром»
Первым ряды белгородского клуба покинул вратарь Андрей Рыжиков. А на днях предложение приехать на сборы получил центральный защитник Артём Семейкин.
Сборы пермского футбольного клуба «Амкар» проходят в Турции до 28 января. Клуб в РФПЛ завершил первую часть сезона на шестом месте, сообщает «Чемпионат».
Белгородский клуб разместился на второй позиции в турнире ПФЛ (второй дивизион – Центр). С 30 января у них начнутся первые учебно-тренировочные сборы.