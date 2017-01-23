Спорт:

Голкипер и защитник ФК «Энергомаш» отправились на сборы с пермским «Амкаром»

11:02
23 Января 2017
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Первым ряды белгородского клуба покинул вратарь Андрей Рыжиков. А на днях предложение приехать на сборы получил центральный защитник Артём Семейкин.

Сборы пермского футбольного клуба «Амкар» проходят в Турции до 28 января. Клуб в РФПЛ завершил первую часть сезона на шестом месте, сообщает «Чемпионат».

Белгородский клуб разместился на второй позиции в турнире ПФЛ (второй дивизион – Центр). С 30 января у них начнутся первые учебно-тренировочные сборы.

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